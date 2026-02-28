Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от "Мохамед Мало"

Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от "Мохамед Мало"

  • 28 фев 2026 | 14:52
  • 250
  • 0
Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от "Мохамед Мало"

Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева не успяха да спечелят точки и отпаднаха рано от ранкинг сериите по борба "Мухамет Мало" в Тирана, Албания.

Бръснарова се бори на 72 кг, където липсата на достатъчно състезателки наложи схемата "всеки срещу всеки". Българката загуби два пъти с по 0:10 срещу Нурзат Нуртаева (Киргизстан) и Дикша Малик (Индия), след което не излезе за третата си схватка заради контузия.

Ванеса Георгиева пък отстъпи на 76 кг на Айпери Кизи (Киргизстан), която може да я изтегли на репешаж. Нейна съперничка на полуфиналите на турнира ще бъде Елмира Яшин (Турция).

Вчера България заслужи първото си злато чрез Юлияна Янева на 68 кг. По-рано Ахмед Батаев спечели бронз на 92 кг свободен стил за мъже.

