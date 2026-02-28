Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

  • 28 фев 2026 | 16:27
  • 8121
  • 22
Станаха ясни стартовите състави на Септември и ЦСКА, които излизат в мач от 23-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на "червените" има известни промени спрямо тези, които започнаха при победата над Славия с 1:0.

Авторът на победното попадение Пиедраита стартира от първата минута за сметка на Перейра. Ето'о заменя Соле, Йорданов отстъпва мястото си на Мартино, а Годой - на Питас.

СЕПТЕМВРИ - ЦСКА

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 33. Иванов, 23. Шутен, 4. Христов, 26. Валантайн, 27. Върбанов, 5. Бауренски, 13. Йонашчъ, 17. Фонтейн, 10. Стоянович, 9. Фурие

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 11. Брахими, 10. Ебонг, 77. Пиедраита, 28. Питас

Халф на Лудогорец все по-близо до завръщане в игра

  • 28 фев 2026 | 15:29
  • 933
  • 0
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 15964
  • 35
Фратрия се събуди, Пирин с издънка на "Христо Ботев" срещу предпоследния

  • 28 фев 2026 | 16:00
  • 11139
  • 8
Симов: Липсваше ни завършващият удар

  • 28 фев 2026 | 14:46
  • 647
  • 0
Хосу Урибе: Поздравления за Салидо, отиде в много добър европейски отбор

  • 28 фев 2026 | 14:37
  • 708
  • 0
Смоленски: Отново нямахме късмет пред гола

  • 28 фев 2026 | 14:31
  • 513
  • 0
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 15964
  • 35
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

  • 28 фев 2026 | 16:01
  • 7375
  • 14
Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

  • 28 фев 2026 | 17:00
  • 1678
  • 0
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 14300
  • 40
Барселона - Виляреал (съставите)

  • 28 фев 2026 | 16:31
  • 886
  • 3