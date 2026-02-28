11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Септември и ЦСКА, които излизат в мач от 23-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на "червените" има известни промени спрямо тези, които започнаха при победата над Славия с 1:0.

Авторът на победното попадение Пиедраита стартира от първата минута за сметка на Перейра. Ето'о заменя Соле, Йорданов отстъпва мястото си на Мартино, а Годой - на Питас.

СЕПТЕМВРИ - ЦСКА

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 33. Иванов, 23. Шутен, 4. Христов, 26. Валантайн, 27. Върбанов, 5. Бауренски, 13. Йонашчъ, 17. Фонтейн, 10. Стоянович, 9. Фурие

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 11. Брахими, 10. Ебонг, 77. Пиедраита, 28. Питас