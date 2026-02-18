Диян Димитров преди SENSHI 30: Излизам за нокаут, публиката е голяма мотивация

Освен историческия Grand Prix турнир в категория до 75 кг във Варна, на 28 февруари SENSHI 30 ще предложи и три супер битки, като в една от тях отново има българско участие. Един от бойците, който за втори път ще излезе на ринга на SENSHI, е 19-годишният кикбоксьор Диян Димитров.

В интервю за телевизия Bulgaria ON AIR той разказа как преминават последните дни на усилена подготовката преди бойната галавечер и как се подготвя да срази своя опитен гръцки съперник - Харалампос Дигкас.

"Подготовката върви супер, вече съм към крайния етап от нея. Последните тренировки вече се броят, остана само да сваля килограмите. Съперникът е добър, както винаги. Трябва да се изправяме срещу добри, за да ставаме по-добри", каза Димитров за предаването "България сутрин".

Той призна, че тренировките са тежки. "Тренирам всеки ден - и сутрин, и вечер. Те включват кардио, спаринг, издръжливост, сила. Преглеждаме силните страни на съперника. Моят съперник има агресивен стил, върви напред. С треньора ми винаги работим така, че да можем да приключим опонента ми с нокаут, но това не е най-важното", допълни боецът от гр. Добрич в ефира на Bulgaria ON AIR. Феновете на бойните спортове може да го подкрепят на живо в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта, а билети за бойното шоу SENSHI 30 все още са налични на Eventim.bg.

"Публиката е голяма мотивация. Когато хората избухнат, силите ти идват отвътре и това те мотивира още повече. Нямам ритуали преди мачовете, съсредоточен съм изцяло върху двубоя. За година и 8 месеца станах световен шампион, вече съм световен шампион и при мъжете", призна Диян Димитров.

Начинът, по който разпуска напрежението от тренировките по кикбокс и професионалния спорт, са разходки сред природата.

"Колкото и да са тежки загубите, трябва да се вземе поука от тях, а не да ни сломяват. Лично мен загубите ме мотивират изключително много. По-възрастните бойци ни мотивират и виждат в нас бъдещето", каза още боецът.

По думите на Диян най-важното нещо е победата и обеща на публиката да даде най-доброто от себе си на предстоящия сблъсък в края на февруари.