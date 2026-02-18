Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Диян Димитров преди SENSHI 30: Излизам за нокаут, публиката е голяма мотивация

Диян Димитров преди SENSHI 30: Излизам за нокаут, публиката е голяма мотивация

  • 18 фев 2026 | 15:33
  • 155
  • 0
Диян Димитров преди SENSHI 30: Излизам за нокаут, публиката е голяма мотивация

Освен историческия Grand Prix турнир в категория до 75 кг във Варна, на 28 февруари SENSHI 30 ще предложи и три супер битки, като в една от тях отново има българско участие. Един от бойците, който за втори път ще излезе на ринга на SENSHI, е 19-годишният кикбоксьор Диян Димитров.

В интервю за телевизия Bulgaria ON AIR той разказа как преминават последните дни на усилена подготовката преди бойната галавечер и как се подготвя да срази своя опитен гръцки съперник - Харалампос Дигкас.

"Подготовката върви супер, вече съм към крайния етап от нея. Последните тренировки вече се броят, остана само да сваля килограмите. Съперникът е добър, както винаги. Трябва да се изправяме срещу добри, за да ставаме по-добри", каза Димитров за предаването "България сутрин".

Той призна, че тренировките са тежки. "Тренирам всеки ден - и сутрин, и вечер. Те включват кардио, спаринг, издръжливост, сила. Преглеждаме силните страни на съперника. Моят съперник има агресивен стил, върви напред. С треньора ми винаги работим така, че да можем да приключим опонента ми с нокаут, но това не е най-важното", допълни боецът от гр. Добрич в ефира на Bulgaria ON AIR. Феновете на бойните спортове може да го подкрепят на живо в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта, а билети за бойното шоу SENSHI 30 все още са налични на Eventim.bg.

"Публиката е голяма мотивация. Когато хората избухнат, силите ти идват отвътре и това те мотивира още повече. Нямам ритуали преди мачовете, съсредоточен съм изцяло върху двубоя. За година и 8 месеца станах световен шампион, вече съм световен шампион и при мъжете", призна Диян Димитров.

Начинът, по който разпуска напрежението от тренировките по кикбокс и професионалния спорт, са разходки сред природата.

"Колкото и да са тежки загубите, трябва да се вземе поука от тях, а не да ни сломяват. Лично мен загубите ме мотивират изключително много. По-възрастните бойци ни мотивират и виждат в нас бъдещето", каза още боецът.

По думите на Диян най-важното нещо е победата и обеща на публиката да даде най-доброто от себе си на предстоящия сблъсък в края на февруари.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

България с осем свободняци и четири жени на рейтинговия турнир в Тирана

България с осем свободняци и четири жени на рейтинговия турнир в Тирана

  • 18 фев 2026 | 10:51
  • 509
  • 0
Андреа Нисева завоюва бронз в Швеция

Андреа Нисева завоюва бронз в Швеция

  • 18 фев 2026 | 10:45
  • 599
  • 0
Олимпийски шампион по джудо ще води лагер в България

Олимпийски шампион по джудо ще води лагер в България

  • 18 фев 2026 | 09:03
  • 451
  • 0
Мани Пакиао се завръща на ринга

Мани Пакиао се завръща на ринга

  • 18 фев 2026 | 08:52
  • 481
  • 0
Ронда Раузи се завръща в грандиозна битка по Netflix

Ронда Раузи се завръща в грандиозна битка по Netflix

  • 17 фев 2026 | 18:05
  • 1280
  • 0
Боксьори от 35 нации ще се качат на ринга за 77-мото издание на Странджа"

Боксьори от 35 нации ще се качат на ринга за 77-мото издание на Странджа"

  • 17 фев 2026 | 13:01
  • 775
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 57037
  • 172
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 22745
  • 14
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 29050
  • 34
Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

  • 18 фев 2026 | 16:02
  • 29476
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 15914
  • 42
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

  • 18 фев 2026 | 15:42
  • 8540
  • 0