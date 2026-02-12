SENSHI 2026 - годината на шампионите и Grand Prix турнирите

SENSHI официално представя календара си за 2026 година – амбициозна и стратегически изградена програма, която ще изведе професионалния боен спорт на ново, по-високо ниво. Една година с пет грандиозни Grand Prix турнира във всички теглови дивизии, обединени от силен боен дух и неугасващ стремеж към шампионските титли.

През 2026 г. феновете ще станат свидетели на пет Grand Prix турнира, разпределени в различни теглови категории, като във всяка от тях ще бъде излъчен един безспорен шампион:

SENSHI Grand Prix 30 – Полусредна категория (Welterweight) на 28 февруари във Варна

SENSHI Grand Prix 30 – Лека категория (Lightweight) на 30 май в Пловдив

SENSHI Grand Prix 30 – Средна категория (Middleweight) на 11 юли във Варна

SENSHI Grand Prix 30 – Полутежка категория (Light Heavyweight) на 5 септември във Варна

SENSHI Grand Prix 30 – Тежка категория (Heavyweight) на 5 декември във Варна

Събитията ще се проведат в едни от най-емблематичните арени на SENSHI – от доказалата се бойна сцена във Варна с наелектризираща плажна арена през лятото до специалната Grand Prix гладиаторска вечер в Античния театър на Пловдив, през цялата 2026 г. SENSHI ще предложи зрелищни битки, елитни бойци и безкомпромисен боен дух, характерен за организацията. Предстои една незабравима година, която обещава още по-високо ниво на организация, спортен заряд и международно присъствие.

Целогодишна програма за развитие със седем тренировъчни лагера с покани

Календарът за 2026 г. на SENSHI не се изчерпва само с грандиозните Grand Prix турнири, а в него се включват и специализирани тренировъчни лагери с покани за подбрани бойци. Форматът започна в края на миналата година и след три проведени лагера те се доказаха като ценна платформа за изграждане на новите таланти на бойната сцена.

Общо седем тренировъчни лагера за елитни професионалисти ще бъдат организирани в рамките на годината, като участие ще получат внимателно селектирани състезатели с потенциал за Grand Prix формата и бъдещи супер битки. Тези лагери ще бъдат ключов елемент от философията на SENSHI за целенасочено развитие на бойците, изграждане на дългосрочна спортна форма, селекция и подготовка на бъдещи шампиони, поддържане на постоянен състезателен ритъм и високо ниво през цялата година.

Световни бойни легенди от ранга на Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Ян Сокуп и още известни бойни майстори ще споделят безценния си боен опит като инструктори на младите бойци през март, април, юни, август, октомври и ноември 2026 г. Всички лагери с покани ще дадат уникален шанс за израстване и разгръщане на потенциала на избраните от SENSHI професионални бойци.

Календарът на международната бойна верига SENSHI през 2026 е много повече от впечатляващ списък с грандиозни турнири, тренировъчни лагери и избрани събития. Той е стратегическа пътна карта на елитния боен спорт, съчетаваща турнири от най-висок клас и системна целогодишна работа с бойците с ясна визия, последователност и високи спортни стандарти.