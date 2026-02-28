Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

В средата на второто полувреме на двубоя между Септември (София) и ЦСКА полузащитникът на "червените" Джеймс Ето'о беше заменен от Леандро Годой. Това решение на Христо Янев не се хареса на камерунския полузащитник, който съблече фланелката си в знак на недоволство.

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Ето'о продължи да буйства покрай тъчлинията, а наставникът на "армейците" се обърна към него на висок тон. Наложи се дори в един момент Мохамед Брахими да успокои своя съотборник.

Снимки: Борислав Цветанов