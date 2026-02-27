Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

  • 27 фев 2026 | 20:50
  • 88
  • 0

Виктор Крашевски обеща отново да предложи страхотна и вълнуваща битка на SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна на 28 февруари. Екшънът в “Двореца на културата и спорта” започва в 19 часа и ще включи дългоочаквания турнир в средна категория.

Крашевски ще се изправи срещу казахстанеца Айбек Аманов и прекрасно знае каква страхотна възможност се отваря пред него в ролята на резерва. Ако победи противника си и някой от титулярите в турнира получи контузия, то Виктор ще е готов да преследва титлата на SENSHI.

“При мен няма скучни мачове и с това мисля, че съм атрактивен. Винаги търся вълнуващите изпълнения, но не обещавам нокаут, а просто да победя. Работя като антиквар във времето си извън тренировките и училището, така че имам намерение и с това да се занимавам в бъдеще”, каза Крашевски пред Sportal.bg, а пълното му изказване вижте във видеото.

