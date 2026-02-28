Популярни
Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Диян Димитров пред Sportal.bg: Искам победа на SENSHI 30 и европейската титла

  • 28 фев 2026 | 10:05
  • 553
  • 0

Диян Димитров заяви пред Sportal.bg, че иска да постигне победа на професионалния ринг на SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна. Той е част от програмата на супер битките и ще се изправи срещу гърка Харалампос Дигкас, а трима други българи - Константин Стойков, Жулиен Риков и Виктор Крашевски - ще участват в големия турнир в категория до 75 кг.

“Подготовката беше тежка. Нямах време за почивка след Световното. Доста дълго се готвих - два месеца, като преминахме през силов етап и издръжливост. Българите ще получат голяма подкрепа от публиката, защото всички ние живеем наблизо и ще сме на собствена сцена. Ще бъде страхотно”, каза Димитров пред Sportal.bg, а пълното му интервю вижте във видеото.

