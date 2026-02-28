Диян Димитров пред Sportal.bg: Искам победа на SENSHI 30 и европейската титла

Диян Димитров заяви пред Sportal.bg, че иска да постигне победа на професионалния ринг на SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна. Той е част от програмата на супер битките и ще се изправи срещу гърка Харалампос Дигкас, а трима други българи - Константин Стойков, Жулиен Риков и Виктор Крашевски - ще участват в големия турнир в категория до 75 кг.

“Подготовката беше тежка. Нямах време за почивка след Световното. Доста дълго се готвих - два месеца, като преминахме през силов етап и издръжливост. Българите ще получат голяма подкрепа от публиката, защото всички ние живеем наблизо и ще сме на собствена сцена. Ще бъде страхотно”, каза Димитров пред Sportal.bg, а пълното му интервю вижте във видеото.