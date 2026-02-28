Какво казаха българските бойци пред Sportal.bg преди SENSHI 30 GRAND PRIX

Дългоочакваният турнир в категория до 75 кг SENSHI 30 GRAND PRIX ще се проведе в “Двореца на културата и спорта” във Варна на 28 февруари от 19 часа.

Четирима българи ще участват в бойната карта, трима от които ще се включат в турнира и ще имат възможност да се борят за шампионския пояс.

Sportal.bg ви предоставя интервюта с всичките четирима българи броени часове преди началото на екшъна във Варна:

Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

Константин Стойков пред Sportal.bg преди SENSHI: Готов съм да преодолея болката, за да стана шампион

Жулиен Риков пред Sportal.bg: Представях си как печеля титлата на SENSHI и това ще стане реалност

Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

Диян Димитров пред Sportal.bg: Искам победа на SENSHI 30 и европейската титла

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Алберт Краус също застана пред камерата на Sportal.bg и си пожела български шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX.