Битката Стофоридис срещу Джая в тежка категория ще е част от SENSHI 30

Битката между гърка Янис Стофоридис и албанеца Франческо Джая в категория 95+ килограма ще бъде едно от украшенията на бойната галавечер SENSHI 30, съобщиха организаторите.

Шоуто ще се проведе на 28 февруари от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна, а юбилейното издание ще предложи за пръв път и Гран при турнир в категория до 75 килограма. В бойната гала ще има участват общо 18 реномирани състезатели от 13 държави, а билетите за нея са в продажба в мрежата на Eventim.bg.

Сблъсъкът между Стофоридис и Джая ще бъде първи между двамата кикбоксьори, макар те да имат по няколко участия на SENSHI зад гърба си.

Янис Стофоридис пристига в SENSHI 30 с впечатляваща визитка и статут на един от най-разпознаваемите гръцки бойци в тежка категория. Той е шампион на Enfusion Heavyweight Tournament, двукратен шампион No Limits Heavyweight и национален шампион по бокс – постижения, които подчертават неговото дългогодишно присъствие на елитната сцена.

Статистиката му в SENSHI говори сама за себе си: четири победи – всички с нокаут или технически нокаут, срещу две загуби, също с нокаут. Това превръща всеки негов мач в гаранция за край преди съдийското решение. За Стофоридис това е не просто пореден мач, а стратегически важен двубой, който може да затвърди позициите му сред водещите имена в тежката категория на SENSHI и да изпрати силно послание към конкуренцията.

Срещу него застава албанецът Франческо Джая – боец, известен със своята физическа мощ и директен стил, който не оставя място за тактически грешки. Джая е шампион на Ultimate Fight Night, големият победител в Megdan 8 2020 и заема второ място в турнира Tatneft Cup.

Франческо Джая има същият респектиращ актив на ринга на SENSHI от четири победи – три от тях с нокаут, срещу две загуби от силни противници. С известния си настървен боен стил той ще се стреми към пълна доминация на ринга и трудно ще позволи обрат на битката.

Снимки: Sportal.bg