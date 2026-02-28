11 титли за България на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“

В последния ден българските борци спечелиха още две титли на турнира по борба „Петко Сираков – Иван Илиев“ за юноши и девойки до 23 години в столичната „Арена София“, тренировъчна зала. И двете отличия са в свободната борба, спечелени от Андриан Вълканов (97) и Диан Мънев (125) след успех на финалите над победиха румънски съперници.

Вълканов бе определен и за най-добър български борец в свободния стил, а в класическия наградата получи Калоян Иванов (97). При жените купата бе връчена на Виктория Бойнова (59 кг).

Специалните награди при чужденците получиха японецът Коджиро Хасегава, който се нуждаеше само от 41 секунди, за да тушира Давид Маник в категория до 67 кг на класическия стил. В свободния стил отличен бе шампионът при 65-килограмовите Даниел Мариян Санду, а при жените – унгарката Соня Немет (53 кг).

На турнира участваха 168 състезатели от 15 държави.

Българските борци приключиха с 11 титли, а състезанието бе последна проверка преди европейското за същата възраст в Зренянин (Сърбия) от 9 до 15 март. Днес в паузата на финалите бе почетен и техническият директор на федерацията Тодор Тодоров, който днес празнува имен ден.

Свободна борба 97 кг

Андриан Вълканов - Денис Лукас (Румъния) 14:4

125 кг Диан Мънев – Бриан Течереан (Румъния) - туш

Класическа борба 60 кг

Едуар Гету (Румъния) – Живко Хинков – 0:8

67 кг Коджиро Хасегава (Румъния) – Давид Маник (Унгария) туш

Жени 50 кг

Ана-Мария Ротару (Румъния) – Река Телеки (Унгария) 10:0

53 кг Соня Немет (Унгария) – Вестина Данисевичиуте (Литва) 4:1