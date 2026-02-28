Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. 11 титли за България на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“

11 титли за България на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“

  • 28 фев 2026 | 20:51
  • 337
  • 0
11 титли за България на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“

В последния ден българските борци спечелиха още две титли на турнира по борба „Петко Сираков – Иван Илиев“ за юноши и девойки до 23 години в столичната „Арена София“, тренировъчна зала. И двете отличия са в свободната борба, спечелени от Андриан Вълканов (97) и Диан Мънев (125) след успех на финалите над победиха румънски съперници.

Вълканов бе определен и за най-добър български борец в свободния стил, а в класическия наградата получи Калоян Иванов (97). При жените купата бе връчена на Виктория Бойнова (59 кг).

Специалните награди при чужденците получиха японецът Коджиро Хасегава, който се нуждаеше само от 41 секунди, за да тушира Давид Маник в категория до 67 кг на класическия стил. В свободния стил отличен бе шампионът при 65-килограмовите Даниел Мариян Санду, а при жените – унгарката Соня Немет (53 кг).

На турнира участваха 168 състезатели от 15 държави.

Българските борци приключиха с 11 титли, а състезанието бе последна проверка преди европейското за същата възраст в Зренянин (Сърбия) от 9 до 15 март. Днес в паузата на финалите бе почетен и техническият директор на федерацията Тодор Тодоров, който днес празнува имен ден.

Свободна борба 97 кг
Андриан Вълканов - Денис Лукас (Румъния) 14:4
125 кг Диан Мънев – Бриан Течереан (Румъния) - туш

Класическа  борба 60 кг
Едуар Гету (Румъния) – Живко Хинков – 0:8
67 кг Коджиро Хасегава (Румъния) – Давид Маник (Унгария) туш

Жени 50 кг
Ана-Мария Ротару (Румъния) – Река Телеки (Унгария) 10:0
53 кг Соня Немет (Унгария) – Вестина Данисевичиуте (Литва) 4:1

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Злати Чуканова продължава похода си към златото на "Странджа"

Злати Чуканова продължава похода си към златото на "Странджа"

  • 28 фев 2026 | 15:00
  • 1089
  • 0
Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от "Мохамед Мало"

Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от "Мохамед Мало"

  • 28 фев 2026 | 14:52
  • 589
  • 0
Оливейра не изключва завръщане в категория перо в търсене на още една титла

Оливейра не изключва завръщане в категория перо в търсене на още една титла

  • 28 фев 2026 | 14:44
  • 566
  • 0
Първи медал за България при мъжете на България Оупън G2

Първи медал за България при мъжете на България Оупън G2

  • 28 фев 2026 | 14:37
  • 608
  • 0
Елитни спортисти присъстваха на откриването на Bulgaria Open G2

Елитни спортисти присъстваха на откриването на Bulgaria Open G2

  • 28 фев 2026 | 14:26
  • 799
  • 0
420 бойци от 27 държави се включиха в първия SENSHI лагер за годината

420 бойци от 27 държави се включиха в първия SENSHI лагер за годината

  • 28 фев 2026 | 16:26
  • 713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 96626
  • 570
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 17246
  • 67
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 25451
  • 26
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 11436
  • 26
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 9005
  • 28
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 22611
  • 114