420 бойци от 27 държави се включиха в първия SENSHI лагер за годината

  • 28 фев 2026 | 12:11
  • 109
  • 0
Със забележителен мащаб и 420 участници от 27 държави започна международния тренировъчен лагер на SENSHI във Варна. Представители на Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Кипър, Чехия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Италия, Косово, Литва, Македония, Малта, Молдова, Черна гора, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Швейцария, Обединено кралство, Япония, Нова Зеландия и България участват в елитния боен лагер, провеждащ се в SENSHI Gym и зала „Черно море“.

В рамките на лагерната програма – от 26 февруари до 1 март бойците тренират под ръководството на реномирани бойни майстори от световната сцена в кикбокса и киокушин карате. Инструкторският състав на SENSHI лагера е повече от впечатляващ. Редом до легендите на К-1 Семи Шилт, Ернесто Хуст, Анди Зауер и Алберт Краус, които водят сесиите по кикбокс, този път се включи и шесткратният световен шампион Рей Сефо. Модулите по киокушин се ръководят от шихан Асен Асенов, сенсей Тариел Николeйшвили, сенсей Захари Дамянов, сенсей Ян Сокуп и сенсей Петър Мартинов.

Усилени тренировъчни сесии, включващи отделни и комбинирани тренировки по кикбокс и киокушин са част от програмата на лагера във Варна. Тя включва допълнителни занятия, както и открита тренировка за медии с участници в предстоящата бойна галавечер SENSHI 30 Grand Prix.

Съботната вечер – 28 февруари е кулминацията на тренировъчните дни, тъй като от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта в гр. Варна ще се проведе SENSHI 30 със зрелищен Grand Prix турнир в категория до 75 кг.

