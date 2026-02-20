Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Гарантирано зрелище: Само Петче срещу Хирокацу Мияги на SENSHI 30

Гарантирано зрелище: Само Петче срещу Хирокацу Мияги на SENSHI 30

  • 20 фев 2026 | 16:45
  • 423
  • 0

Съвсем скоро юбилейното издание на международната бойна галавечер SENSHI 30 ще разтърси Варна. На 28 февруари от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта професионалната верига ще отбележи 30-ото издание на спортното събитие с първия за SENSHI Grand Prix турнир в категория до 75 кг. В надпреварата за шампионската титла на дивизията ще се включат 12 бойци.

Освен турнира с огромен залог, който ще определи първия шампион на SENSHI в лeката категория, SENSHI 30 предлага и три зрелищни супер битки, които допълват бойната карта и гарантират още по-висок адреналин за феновете. В първата супер битка, по правилата KWU Full Contact до 70 кг, ще се изправят Хирокацу Мияги (Япония) и Само Петче (Словения) –двубой, който обещава истински сблъсък на стилове и характери.

Само Петче е добре познат на българската публика като европейски шампион на SENSHI до 75 кг. и носител на най-престижната индивидуална награда на организацията – „Шлемът на Спартак“ за 2025 г. Словенецът притежава богата визитка с титли като европейски шампион на MTA по муай тай и K-1 през 2013, 2014 и 2024 г., както и пет успешни защити на титлата във веригата FFC. Техничността, опитът и спокойствието на словенския боец в ринга го превръщат в един от най-опасните бойци в дивизията и логичен фаворит в предстоящия двубой.

Срещу него ще застане представителят на японската бойна школа Хирокацу Мияги – победител в RISE 188 и боец, известен със своя агресивен стил и непримирим „самурайски дух“. Мияги е от състезателите, които не се отказват независимо от развоя на срещата и винаги търсят решителния момент, което прави двубоя още по-непредсказуем.

Сблъсъкът между техничния и опитен Петче и безкомпромисния Мияги се очертава като една от кулминациите на вечерта. Феновете във Варна могат да очакват високо темпо, силни размени и битка до последния гонг – точно в духа на SENSHI и традицията на организацията да предлага зрелище от най-висока класа.

SENSHI 30 с историческия Grand Prix турнир в категория до 75 кг и три супер битки ще бъде незабравимo бойно събитие за всички фенове.

