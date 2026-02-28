Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT!

"Следващият MAX FIGHT ще бъде на 29.05, в Пловдив. Феновете да се готвят, защото от мен обещавам поредна кървава баня!". Това заяви Александър Йотовски пред "Неформално с Георги Петков".

"Имам пълното съдействие на моите братя от "София Запад" и на Мирослав Пашов, които неслучайно са поставени на състезателния ми екип. За мен това е всичко, от което се нуждая. С PAGA обещаваме и една допълнителна изненада...", загатна още атрактивният боец и добави:

"Моят треньор е уникална личност! Сам-самичък изрисува цялата си зала. Не мисля, че в България имаме друг подобен случай. Това наистина е нещо невероятно!".

"Да, аз съм, за много хора, странна комбинация - художник, бивш боксьор, треньор и... шахматист. Опитвам се да създам необходимата среда в залата ни, където идващите да се чувстват на мястото си. Името INVICTUS го измисли моята половинка. Тя е подкрепата, от която имам нужда в трудни моменти", коментира четирикратният шампион на България и талант на Фондация "Димитър Бербатов" - Деян Шапилов, който беше категоричен:

"Сашо е нашият български нокаутьор. Нямаме много такива. Със сигурност очакваме зрелище от него на MAX FIGHT в Пловдив!".

Какво още разкри Йотовски за предстоящия сблъсък в края на май и остава ли налично желанието у него за участие и в двубой без ръкавици?