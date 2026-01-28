Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Билетите за SENSHI 30 Grand Prix са в продажба

Билетите за SENSHI 30 Grand Prix са в продажба

  • 28 яну 2026 | 16:07
  • 315
  • 0
Билетите за SENSHI 30 Grand Prix са в продажба

Само след един месец едно от най-мащабните и интригуващи събития на SENSHI официално открива бойния календар за 2026 година. SENSHI 30 ще се проведе на 28 февруари от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна, а билетите за професионалната галавечер вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg.

SENSHI 30 ще представи на почитателите на бойните спортове по света и у нас следващия си изключително атрактивен Grand Prix турнир – този път в леката категория. В първото за веригата Grand Prix събитие до 75 кг ще се включат 12 водещи бойци в дивизията, готови да влязат в директна битка за надмощие, престиж и победа. В последната февруарска вечер, след три елиминационни кръга и тежки битки, ще бъде коронован най-достойния сред тях и първия Grand Prix шампион на веригата в лека категория.

Освен историческия SENSHI Grand Prix до 75 кг, SENSHI 30 ще предложи на феновете и още три супер битки с елитни бойци, подбрани така, че да поддържат максимално напрежение и адреналин от първия до последния гонг. Феновете, които искат да гледат на живо зрелищното бойно шоу, могат да вземат билети още сега, понеже интересът към галата става все по-висок с наближаването на датата и най-хубавите места ще се изчерпят скоро.

Ще има ли български бойци, които са взели решение да се включат в Grand Prix предизвикателството и кои ще бъдат чуждестранните атлети, които ще видим редом до тях на ринга? Предстои да разберем в близките няколко дни.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Държавното първенство по кикбокс ще събере над 200 състезатели в Козлодуй през уикенда

Държавното първенство по кикбокс ще събере над 200 състезатели в Козлодуй през уикенда

  • 28 яну 2026 | 08:50
  • 666
  • 0
Кикбокс звездите Алберт Краус и Анди Зауер проведоха тренировъчен лагер във Варна

Кикбокс звездите Алберт Краус и Анди Зауер проведоха тренировъчен лагер във Варна

  • 27 яну 2026 | 14:10
  • 407
  • 0
412 джудисти от 40 държави идват на Европейската купа в София

412 джудисти от 40 държави идват на Европейската купа в София

  • 27 яну 2026 | 10:57
  • 537
  • 1
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 21519
  • 41
Скарали се на Джошуа, че форсира възстановяването си

Скарали се на Джошуа, че форсира възстановяването си

  • 26 яну 2026 | 15:32
  • 1687
  • 0
Козлодуй приема Купата на България по бокс за младежи и девойки

Козлодуй приема Купата на България по бокс за младежи и девойки

  • 26 яну 2026 | 12:19
  • 477
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 31276
  • 80
ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

  • 28 яну 2026 | 16:45
  • 5601
  • 0
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 11969
  • 11
Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 19456
  • 13
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 12939
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 7472
  • 11