Константин Стойков преди SENSHI 30: Готов съм да прибера пояса

Константин Стойков е готов за битка на първия турнир в категория до 75 килограма на международната верига SENSHI.

Варненецът ще даде всичко от себе си, за да зарадва домакинската публика в Двореца на културата и спорта в морската ни столица с три победи в рамките на една вечер. На 28-и февруари възпитаникът на спортен клуб "Dream" ще се качи на ринга на SENSHI за юбилейното 30-то издание на веригата. 22-годишният биткаджия ще се впусне в Гран При турнир, в който ще участват други седем бойци.

В схемата на турнира присъства и още един българин - Жак Риков. В студиото на "Sportal Fight Club" Стойков заяви, че за него е без значение дали ще се изправи срещу съперник от чужбина или негов сънародник. Целите са едни и същи срещу всеки опонент - победа и зрелище за публиката.

Кикбоксьорът с 11 професионални срещи зад гърба си заяви, че за този турнир тренира двуразово и се отнася отговорно и професионално към хранителния си режим и менталната си подготовка. За Стойков пълен успех на SENSHI Grand Prix ще бъде най-голямото му постижение в кариерата му досега и той е готов да изтърпи болката и да вложи нужния труд, за да стигне до целта си.

Вижте цялото интервю с Константин Стойков тук: