Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

Звездните бойци на SENSHI проведоха официална открита тренировка преди дългоочакваната галавечер с кулминация турнир Grand Prix в категория до 75 кг. Екшънът започва в Двореца на културата и спорта във Варна на 28 февруари от 19 часа.

Бойната карта на турнира в лека категория до 75 кг, по правилата на веригата KWU FULL CONTACT, включва следните двубои:

Гашам Мамадов (Азербайджан) срещу Жулиен Риков (България)

Никола Тодорович (Сърбия) срещу Флорин Ламбаджиу (Румъния)

Джорди Рекехо (Испания) срещу Константин Стойков (България)

Максимо Суарес (Испания) срещу Кристиан Бая (ДР Конго)

Резервните двубои за SENSHI Grand Prix, победителите от които имат реален шанс да влязат в надпреварата за титлата, са:

Айбек Аманов (Казахстан) срещу Виктор Крашевски (България)

Фернандо Тигре (Португалия) срещу Давид Кинхефнер (Унгария)

Победителите от първите срещи ще се изправят един срещу друг в полуфиналите, последвани от двубой за третото място и големия финал, който ще определи шампиона на SENSHI Grand Prix до 75 кг.

Освен вдигащия адреналин турнир с елиминации и огромен залог, SENSHI 30 предлага на феновете на бойните спортове и три зрелищни супер битки по KWU FULL CONTACT правила:

Хирокацу Мияги (Япония) срещу Само Петче (Словения) - категория до 70 кг

Харалампос Дигкас (Гърция) срещу Диян Димитров (България) – категория до 70 кг

Франческо Джая (Албания) срещу Янис Стофоридис (Гърция) – категория 95+ кг