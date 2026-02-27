Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

  • 27 фев 2026 | 20:42
  • 113
  • 0

Звездните бойци на SENSHI проведоха официална открита тренировка преди дългоочакваната галавечер с кулминация турнир Grand Prix в категория до 75 кг. Екшънът започва в Двореца на културата и спорта във Варна на 28 февруари от 19 часа.

Бойната карта на турнира в лека категория до 75 кг, по правилата на веригата KWU FULL CONTACT, включва следните двубои:

Гашам Мамадов (Азербайджан) срещу Жулиен Риков (България)

Никола Тодорович (Сърбия) срещу Флорин Ламбаджиу (Румъния)

Джорди Рекехо (Испания) срещу Константин Стойков (България)

Максимо Суарес (Испания) срещу Кристиан Бая (ДР Конго)

Резервните двубои за SENSHI Grand Prix, победителите от които имат реален шанс да влязат в надпреварата за титлата, са:

Айбек Аманов (Казахстан) срещу Виктор Крашевски (България)

Фернандо Тигре (Португалия) срещу Давид Кинхефнер (Унгария)

Победителите от първите срещи ще се изправят един срещу друг в полуфиналите, последвани от двубой за третото място и големия финал, който ще определи шампиона на SENSHI Grand Prix до 75 кг.

Освен вдигащия адреналин турнир с елиминации и огромен залог, SENSHI 30 предлага на феновете на бойните спортове и три зрелищни супер битки по KWU FULL CONTACT правила:

Хирокацу Мияги (Япония) срещу Само Петче (Словения) - категория до 70 кг

Харалампос Дигкас (Гърция) срещу Диян Димитров (България) – категория до 70 кг

Франческо Джая (Албания) срещу Янис Стофоридис (Гърция) – категория 95+ кг

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ясен Радев на полуфинал на "Странджа"

Ясен Радев на полуфинал на "Странджа"

  • 27 фев 2026 | 15:32
  • 424
  • 0
Бойците минаха кантара преди SENSHI 30

Бойците минаха кантара преди SENSHI 30

  • 27 фев 2026 | 13:21
  • 4854
  • 0
Пет титли за България в първия ден на турнира по борба "Петко Сираков - Иван Илиев"

Пет титли за България в първия ден на турнира по борба "Петко Сираков - Иван Илиев"

  • 27 фев 2026 | 11:28
  • 720
  • 0
Ахмед Батаев се пребори за бронзов медал на ранкинг турнира по борба в Тирана

Ахмед Батаев се пребори за бронзов медал на ранкинг турнира по борба в Тирана

  • 26 фев 2026 | 19:57
  • 2904
  • 0
Иван Пашов: Над 20 олимпийски и световни шампиона ще дойдат в Пловдив на 5 март

Иван Пашов: Над 20 олимпийски и световни шампиона ще дойдат в Пловдив на 5 март

  • 26 фев 2026 | 19:39
  • 2382
  • 0
Каква е истинската причина за реванша на Мейуедър и Пакяо

Каква е истинската причина за реванша на Мейуедър и Пакяо

  • 26 фев 2026 | 16:25
  • 1160
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 21748
  • 59
България и Норвегия започнаха битката за втора победа в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

България и Норвегия започнаха битката за втора победа в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 21:01
  • 1278
  • 0
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 29795
  • 40
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 40745
  • 52
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 57708
  • 106
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 28364
  • 4