Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

  • 28 фев 2026 | 19:30
  • 2573
  • 2

Отборите на Борусия (Дортмунд) и Байерн (Мюнхен) играят при резултат 1:0 на “Сигнал Идуна Парк” в Дер Класикер от 24-тия кръг на Бундеслигата. Нико Шлотербек отбеляза попадението в 26-ата минута. Това е ключов сблъсък за титлата в първенството, тъй като противопоставя втория срещу първия в класирането.

Нико Ковач е предприел цели пет промени след пагубната загуба с 1:4 от Аталанта в Шампионската лига. В защита се завръща Шлотербек за сметка на грешника Рами Бенсебаини. В халфовата линия стартират Ян Коуто и Марсел Забитцер за сметка на наказания Юлиан Риерсон и Джоуб Белингам. На върха на атаката този път е поставен Фабио Силва вместо Серу Гираси, а зад него играят Максимилиан Байер и Карим Адейеми, което праща Юлиан Брант на пейката.

Венсан Компани пък е извършил три промени след успеха с 3:2 нас Айнтрахт (Франкфурт). Първите две са в защита, където започват Йонатан Та и Конрад Лаймер на мястото на Ким-Мин Жае и контузения Алфонсо Дейвис. Зад централния нападател Хари Кейн пък е поставен Серж Гнабри, който заменя Джамал Мусиала. Под двата фланга отново действат Майкъл Олисе и Луис Диас.

Мачът започна с натиск на баварците, но ударите на Олисе и Кейн бяха блокирани. В 16-ата минута именно французинът нанесе първия точен шут, но Грегор Кобел се справи с изпълнението от голямо разстояние. Междувременно, Шлотербек влезе остро в краката на Йосип Станишич, но се размина само с жълт картон. В 24-тата минута Йошуа Кимих стреля от дъгата на наказателното поле, но не успя да преодолее Кобел. Две минути по-късно домакините най-после отправиха изстрел, който им даде аванс в резултата. Даниел Свенсон центрира брилянтно от пряк свободен удар, а Шлотербек с глава отклони топката за четвъртия си гол през сезона. Така неговият тим се разписа от статично положение в осми пореден шампионатен мач.

БОРУСИЯ (ДОРТМУНД) - БАЙЕРН (МЮНХЕН) 1:0

1:0 Шлотербек (26')

Борусия: Кобел, Антон, Шлотербек, Джан, Коуто, Забитцер, Нмеча, Свенсон, Адейеми, Байер, Силва

Байерн: Урбиг, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Кимих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

  • 28 фев 2026 | 15:35
  • 3906
  • 4
Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

  • 28 фев 2026 | 14:59
  • 2470
  • 0
Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

  • 28 фев 2026 | 14:47
  • 2014
  • 0
Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

  • 28 фев 2026 | 14:25
  • 450
  • 0
Краев бележи, австралийският му тим громи

Краев бележи, австралийският му тим громи

  • 28 фев 2026 | 14:17
  • 751
  • 2
Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

  • 28 фев 2026 | 14:12
  • 1022
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 85036
  • 438
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 7123
  • 23
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 14906
  • 20
Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

  • 28 фев 2026 | 19:29
  • 4331
  • 6
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 15428
  • 88