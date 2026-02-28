Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

Отборите на Борусия (Дортмунд) и Байерн (Мюнхен) играят при резултат 1:0 на “Сигнал Идуна Парк” в Дер Класикер от 24-тия кръг на Бундеслигата. Нико Шлотербек отбеляза попадението в 26-ата минута. Това е ключов сблъсък за титлата в първенството, тъй като противопоставя втория срещу първия в класирането.

Нико Ковач е предприел цели пет промени след пагубната загуба с 1:4 от Аталанта в Шампионската лига. В защита се завръща Шлотербек за сметка на грешника Рами Бенсебаини. В халфовата линия стартират Ян Коуто и Марсел Забитцер за сметка на наказания Юлиан Риерсон и Джоуб Белингам. На върха на атаката този път е поставен Фабио Силва вместо Серу Гираси, а зад него играят Максимилиан Байер и Карим Адейеми, което праща Юлиан Брант на пейката.

🚨 STARTING XI VS BAYERN 🚨 pic.twitter.com/qnQGFKPqQ4 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 28, 2026

Венсан Компани пък е извършил три промени след успеха с 3:2 нас Айнтрахт (Франкфурт). Първите две са в защита, където започват Йонатан Та и Конрад Лаймер на мястото на Ким-Мин Жае и контузения Алфонсо Дейвис. Зад централния нападател Хари Кейн пък е поставен Серж Гнабри, който заменя Джамал Мусиала. Под двата фланга отново действат Майкъл Олисе и Луис Диас.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Tonight's starting XI to take on BVB! 🟡 pic.twitter.com/eWozVVri9Z — FC Bayern (@FCBayernEN) February 28, 2026

Мачът започна с натиск на баварците, но ударите на Олисе и Кейн бяха блокирани. В 16-ата минута именно французинът нанесе първия точен шут, но Грегор Кобел се справи с изпълнението от голямо разстояние. Междувременно, Шлотербек влезе остро в краката на Йосип Станишич, но се размина само с жълт картон. В 24-тата минута Йошуа Кимих стреля от дъгата на наказателното поле, но не успя да преодолее Кобел. Две минути по-късно домакините най-после отправиха изстрел, който им даде аванс в резултата. Даниел Свенсон центрира брилянтно от пряк свободен удар, а Шлотербек с глава отклони топката за четвъртия си гол през сезона. Така неговият тим се разписа от статично положение в осми пореден шампионатен мач.

БОРУСИЯ (ДОРТМУНД) - БАЙЕРН (МЮНХЕН) 1:0



1:0 Шлотербек (26')



Борусия: Кобел, Антон, Шлотербек, Джан, Коуто, Забитцер, Нмеча, Свенсон, Адейеми, Байер, Силва



Байерн: Урбиг, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Кимих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн

