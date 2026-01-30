Ден 13 на Australian Open: време е за мъжките полуфинали

Днес ще се изиграят полуфиналите при мъжете на Откритото първенство на Австралия. До тях достигнаха първите чеитирма поставени в схемата, което е показателно, че големи изненади в турнира липсваха.

В 05:30 часа е двубоят между световния номер 1 Карлос Алкарас и Александър Зверев, а в 10:30 часа сили ще премерят действащият шампион в Мелбърн Яник Синер и носителят на 10 титли от турнира Новак Джокович.

Алкарас никога до момента не е играл полуфинал на Australian Open, но е абсолютен фаворит срещу Зверев, който преследва първата си титла в турнирите от "Големия шлем".

Испанецът беше повече от убедителен до момента и няма загубен сет, докато Зверев показа известни колебания в част от мачовете си. Балансът от срещите помежду им е изравнен - по шест победи. Най-скорошният им двубой беше в Синсинати през август и Алкарас се наложи с 6:4, 6:3.

Яник Синер изглежда във великолепна форма и е амбициран да вдигне трофея за трети пореден път - нещо, което е правил само Джокович. Сърбинът отстъпи във всеки от последните 5 мача помежду им и малцина вярват, че на 38 години ще успее да се противопостави на действащия като компютър италианец.

Синер загуби само един сет от началото на турнира, а Джокович стигна до полуфиналите, след като предишните му двама съперници се отказаха. Срещу Лоренцо Музети Ноле имаше пасив от два сета, но контузия на италианеца му помогна да продължи напред.