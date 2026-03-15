Шарапова се снима с Лука Дончич

Лука Дончич отбеляза кош в последната секунда за победа на Лос Анджелис Лейкърс над Денвър Нъгетс с резултат 127:125 след продължение в НБА, а за победата му след двубоя го поздрави и легендарната руска тенисистка Мария Шарапова. Много известни лица присъстват в Лос Анджелис, когато играят Лейкърс, а този път на срещата между тима на Никола Йокич и "Езерняците" на Дончич и ЛеБрон беше и носителката на 5 титли от "Големия шлем" и бивше гадже на Григор Димитров.

Тя беше заснета как от първите редове следи Лейкърс, по-специално Лука Дончич, а след мача се снима с него.

Както обикновено, словенецът и сега беше звездата на вечерта. Той завърши двубоя с 30 точки, 11 борби и 13 асистенции. Черешката на тортата беше неговият зрелищен победен кош.

Tennis legend Maria Sharapova & Luka Dončić following the Lakers OT W! pic.twitter.com/9YRD5XeJLv — NBA (@NBA) March 15, 2026

Коя е Мария Шарапова?

38-годишната Мария Шарапова е бивша руска тенисистка, която през кариерата си е спечелила пет титли от "Големия шлем" на сингъл. Бившата №1 в света триумфира по веднъж на "Уимбълдън" (2004), когато като 17-годишна изненада света с победа над Серина Уилямс на финала, US Open (2006) и Australian Open (2008), както и два пъти на "Ролан Гарос" (2012 и 2014). Така тя е постигнала т.нар. кариерен "Голям шлем", т.е. титли от всичките четири най-големи турнира в тениса.