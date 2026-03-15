Ямал резерва и още една изненада при каталунците днес (съставите)

Барселона посреща Севиля в мач от 28-ия кръг на Ла Лига. Срещата е от 17:15 часа на “Спотифай Камп Ноу”, като паралелно там текат и изборите за президент на каталунския клуб.

В събота Реал Мадрид пак съкрати само до точка преднината на “лос кулес”, но при успех “блаугранас” ще я върнат на четири при равен брой срещи. Севиля прави слаб сезон, но точно той нанесе една от най-тежките загуби на Барса досега - 4:1 през октомври.

Ламин Ямал не е титуляр за домакините, което е една от новините в състава на Ханзи Флик. Вместо него започва Рууни Бардагджи, а на пейката е оставен и Маркъс Рашфорд. Другата новина е включането на 18-годишния Чави Еспарт още от началото. Той е юноша на клуба и действа като десен бек. За него това е дебют в Ла Лига, като досега в първия тим той има само две минути - срещу Нюкасъл в Шампионската лига по-рано през седмицата.