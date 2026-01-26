Синер не спира да мачка в Мелбърн и изравни постижение на Григор Димитров

Яник Синер преодоля кратък момент на несигурност в края на мача си на Australian Open, но в крайна сметка наложи авторитета си, за да победи сънародника си Лучано Дардери с 6:1, 6:3, 7:6(2) и да се класира за четвъртфиналите в Мелбърн.

С победата си за 2 часа и 9 минути над Дардери Синер достигна до четвъртия си четвъртфинал на Australian Open, изравнявайки се с Григор Димитров, Кей Нишикори и Стефанос Циципас по четвъртото място за най-много участия на този етап сред активните играчи.

№2 в ранглистата действаше с увереност, съчетавайки неумолима прецизност с хладнокръвна ефективност, която до голяма степен държеше съмненията и драмата далеч. След като имаше проблеми с крампи срещу Елиът Спицири в предишния кръг — мач, за който по-късно призна, че е „извадил късмет“ с навременното затваряне на покрива — Синер успя да се измъкне от напрегнатия финал срещу Дардери, когато и инерцията му, и физическото му състояние за кратко бяха под въпрос.

„Беше много трудно. Ние сме добри приятели извън корта и това също е малка трудност, когато трябва да затвориш мача“, каза Синер за Дардери. „В третия сет имах няколко възможности за пробив, но не успях да ги използвам… След това станах много напрегнат, така че съм много щастлив, че успях да приключа в три сета.“

В първата си среща с Дардери при мъжете Синер диктуваше играта от основната линия с чист тайминг и остър сервис. Дардери за кратко застраши италианската звезда в края на третия сет, когато с агресивна игра от дъното на корта стигна до четири точки за пробив при 4:4 и поведе с 2-0 в тайбрека. Това изглеждаше като възможен повратен момент, но Синер се избави от неприятностите категорично, като спечели 7 поредни точки и приключи мача.

В следващия кръг Синер ще се изправи срещу Бен Шелтън или Каспер Рууд, продължавайки опита си да се присъедини към Новак Джокович като единствените мъже, печелили три поредни титли на Australian Open. Двамата са само на по една победа от потенциален зрелищен полуфинален сблъсък.

Комбинацията от мощ и ефективност на Синер се оказа решаваща в победата му в три сета, като му позволи да затвори мача, без да повдига допълнителни въпроси около физическата му форма. Той завърши срещата с 46 печеливши удара, включително 19 аса, и запази перфектния си баланс срещу сънародници, разширявайки серията си до 18-0 победи на ниво тур срещу други италианци.

„Свършихме много работа, особено върху сервиса“, добави Синер. „Променихме малко движението и със сигурност се чувствам по-уверен. Все още има място за подобрение, което е нормално, но съм много доволен от начина, по който започнах новия сезон. В края на миналия сезон сервирах наистина добре и сега нещата са много по-стабилни.“