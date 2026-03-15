Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Манчестър Юнайтед и Астън Вила играят при 0:0 в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг.

Първите десетина минути на двубоя преминаха в по-голямо владение на топката от страна на домакините, но нито един от двата тима не успяваше да сътвори нещо по-интересно. В 10-ата минута гостите получиха възможност да изпълнят нарушение от не лоша ситуация, но заучената комбинация, която пробваха, изобщо не се получи. Домакините отговориха с две добри атаки. При втората Куня центрира много опасно от левия фланг, но Амад не успя да стигне до топката, не без добрата намеса на бранителите на бирмингамци. Повторенията показаха, че има солидно задържане на фланговия играч на “червените дяволи”, но ситуацията остана без намеса на реферите.

Двата тима се изправят в директен сблъсък между тимове, които водят люта битка за места в топ 5 и зона Шампионска лига. “Червените дяволи”, които загубиха последната си среща в първенството като гост на Нюкасъл, са трети в момента с по-добра голова разлика. Бирмингамци демонстрират доста колебания в последно време и имат само един успех в последните си пет двубоя в шампионата. Всеки един от тимовете ще направи солидна крачка в постигането на своята цел, тъй като петият Челси загуби вчера от “свраките”.

Последният двубой на Манчестър Юнайтед бе на четвърти март и футболистите на Майкъл Карик имаха почти две свободни седмици от тогава. Възпитаниците на Унай Емери са в другата крайност и постигнаха минимален успех като гост на Лил в четвъртък.

Наставникът на “червените дяволи” прави две промени спрямо тези, които стартираха срещу Нюкасъл. Бенямин Шешко отново сяда на пейката и е заменен сред титулярите от Амад Диало, което респективно означава, че Брайън Мбемо отново ще води атаката. Диого Далот пък заема мястото на десния бек вместо Нусаир Мазрауи.

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери прави три промени в своя тим спрямо тези, които стартираха през седмицата. Джон Макгин се присъединява към халфовата линия и ще си партнира с Рос Баркли. Тайрън Мингс заема мястото на Пау Торес. Джейдън Санчо пък е извън състава.

