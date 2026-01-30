Популярни
  Сабаленка: Вече съм значително по-спокойна и уверена

Сабаленка: Вече съм значително по-спокойна и уверена

  • 30 яну 2026 | 14:19
Арина Сабаленка е натрупала сериозен опит след поражението на финала на Откритото първенство на Австралия през миналия сезон. Представителката на Беларус и двукратна носителка на титлата в Мелбърн загуби в три сета срещу Медисън Кийс през 2025 година.

"Знам какво не беше наред във всички тези финали, които играх и загубих. Миналата година ми даде много уроци. Всичко това определено няма да се повтори този сезон. Ще се опитам да демонстрирам различен манталитет. Готова съм да изляза и да се боря, давайки всичко, което мога. Вече съм значително по-спокойна и уверена", каза Сабаленка, която ще играе в четвъртия си пореден финал на Откритото първенство на Австралия.

В мача за титлата в събота Арина Сабаленка ще играе срещу Елена Рибакина, отстранила Джесика Пегула на полуфиналите.

Представителката на Беларус победи Елина Свитолина, за да се класира за решителния двубой в Мелбърн.

Снимки: Gettyimages

