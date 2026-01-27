Зверев даде само сет на американската сензация и след това го пречупи

Александър Зверев се превърна в първия полуфиналист при мъжете в тазгодишното издание на Australian Open.

Световният номер три елиминира американската сензация Лърнър Тиен, който в миналия кръг нокаутира руснака Даниил Медведев. Германецът постигна успех с 6:3 6(5):7 6:1 7:6(3).

Тиен бе и единственият състезател извън топ 8 в ранглистата на ATP, който достигна 1/4-финалите в турнира от „Големия шлем“.

Само един от четвъртфиналистите в Австралия е извън топ 8 в ранглистата

Германският състезател демонстрира смазваща мощ от сервис и реализира феномелните 24 аса, както и допусна само 1 двойна грешка. Той реализира 3 от 7 възможности за пробив и спаси всичките 3 опита на противника си за брейк. Лърнър Тиен от своя страна също бе много силен в атака и реализира 11 аса, но показа липса на прецизност след цели 9 двойни грешки.

Super from Sascha 👏



Alexander Zverev advances to his fourth AO semifinal 🇩🇪 pic.twitter.com/1QO8Y4hVbL — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026

Зверев спечели жребия и получи правото да сервира пръв, като със своя опонент се движеха гейм за гейм. Световният номер три стигна до пробив в шестия гейм, което се оказа ключовият момент и му донесе психологическо предимство, позволило му да наниже три поредни гейма в своя полза и да поведе с 5:2. Така съперниците си размениха по още един гейм и Зверев откри резултата, печелейки още при първия си сетбол.

Вторият сет се разви аналогично на първия, като Тиен задържа темпото и след средата, а противниците направиха изключително интересен сблъсък за неутралната публика, довеждайки нещата до 6:6. В тайбрека нещата също бяха равностойни, като Зверев съумя да се откъсне за 5:3, но тогава германецът подцени ситуацията и допусна обрат, при който американецът отбеляза четири поредни точки и изравни резултата.

Третата част започна по начин, който подсказваше, че ще повтори предходните две, след като всеки от двамата успя да вземе подаването си. При 2:1 за Зверев обаче германецът направи пробив, което отключи безмилостна серия на миналогодишния финалист в турнира и той спечели пет поредни гейма в своя полза, връщайки си преднината в общия резултат.

Американецът се събра и не позволи неговият съперник да го пречупи в четвъртия сет, като отново бе равностоен противник. Двамата проведоха надлъгване като котка и мишка гейм за гейм, завършвайки 6:6. Така те отново стигнаха до тайбрек, но този път Тиен нямаше силата да се противопостави и Зверев буквално го отнесе, повеждайки с 6:0. След това младият талант върна три точки, но никой не се заблуди, че те могат да върнат интригата — по-скоро запазиха достойнството на състезателя от Северна Америка, след което европеецът дръпна спусъка и реши всичко.

Така Александър Зверев ще спори за място във финала на първия за годината турнир от „Големия шлем“ за втори пореден сезон. Миналата година той преклони глава срещу Яник Синер, а сега би могъл да вземе реванш именно срещу италианеца в нов спор за трофея. Преди това обаче германският топ тенисист трябва да преодолее по-силния от двубоя между световния номер едно Карлос Алкарас и последния оцелял представител на домакините Алекс де Минор.