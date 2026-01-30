Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

Мечтата на Карлос Алкарас за първа титла на Откритото първенство на Австралия по тенис остава жива. Водачът в световната ранглиста и в схемата се класира за първи път в кариерата си за финала в Мелбърн, след като преодоля в епичен полуфинален сблъсък третия поставен и миналогодишен финалист Александър Зверев (Германия) с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.
Двубоят, който предложи неочаквани обрати, здравословни проблеми, напрегнати моменти и истинско зрелище за публиката на централния корт “Род Лейвър Арена”, продължи пет часа и 27 минути и се превърна в най-дългият полуфинал в историята на турнира. Алкарас пък, който по пътя към успеха използва всичките си психически и физически резерви, се превърна в най-младият играч, достигнал до всичките четири финала на Големия шлем в Оупън ерата.
Съперник на испанеца във финала ще бъде победителят от срещата между защитаващия титлата си Яник Синер (Италия) и носителя на 10 трофея от "мейджър"-а в Австралия Новак Джокович (Сърбия), който предстои по-късно днес.
Първият сет беше равностоен до 4:4, след което Карлос Алкарас направи пробив и поведе с 5:4. Още в следващия гейм той успя да материализира постигнатото и поведе с 1-0 в сетовете. Александър Зверев дръпна с 5:2 във втората част, но испанският тенисист навакса изоставането си за 5:5. Алкарас не успя да се възползва от две точки за пробив в следващия гейм, последва ново равенство 6:6, но в тайбрека взе своето и с убедителна игра се наложи за два сета аванс.
Голямата драма настъпи в края на третия сет. Германецът напълно изпусна нервите си, когато при резултат 4:4 Алкарас внезапно почувства болка в крака. По всичко изглеждаше, че той е получил крампи, но въпреки това спечели деветия гейм и поведе с 5:4. Веднага след това испанецът поиска медицинска помощ, но Зверев категорично не беше съгласен с действията му. Смятайки че съперникът му бави играта, докато той вече е готов да сервира, германецът се разкрещя към съдията на стола.
“Не мога да повярвам, не мога да повярвам. Карлос Алкарас не може да получи таймаут заради крампи. Не е контузен – викаше Зверев към супервайзора и съдията - сръбкинята Мариана Вельович. - Вие го защитавате - и него, и Синер. Това е невероятно. Не може да е истина. Това е наистина безпрецедентна глупост.”
След подновяването на играта световният номер 1 продължи да нанася печеливши удари в собствения си гейм и поведе с 6:5, но тогава физиотерапевтът отново трябваше да излезе на корта. Алкарас затрудни Зверев в неговия сервис гейм. Куцукайки, той с поведе с 30-0 в дванадесетия гейм, но съперникът му все пак успя да се върне и да го спечели. Така се стигна до тайбрек, в който германецът бе по-добър.
Въпреки проблемите и болката, Алкарас не се отказа и продължи да се бори. Съперниците изиграха нов оспорван сет, в който нямаше пробиви. Четвъртата част в крайна сметка беше спечелена от германския тенисист отново след тайбрек, в който Алкарас водеше с 4:3, но Зверев направи четири поредни точки за 7:4. В края на този сет Карлитос още повече разтревожи феновете си, след като каза на екипа си, че е повърнал.
Александър Зверев направи ценен пробив в първия гейм на петия сет и задържа преднината си до 5:3, отразявайки няколко точки за връщане на пробива от Карлос Алкарас. Испанецът сервира за оставане в мача и намали за 4:5, а при сервис на германеца Алкарас стигна до три точки за пробив при 40:15, възползвайки се от първия си шанс, за да изравни за 5:5. Впоследствие Алкарас взе аванс от 6:5, а при сервис на Зверев, той стигна до точка за пробив и я реализира, за да триумфира с победата.