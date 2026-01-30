Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

  • 30 яну 2026 | 11:38
  • 3167
  • 2

Мечтата на Карлос Алкарас за първа титла на Откритото първенство на Австралия по тенис остава жива. Водачът в световната ранглиста и в схемата се класира за първи път в кариерата си за финала в Мелбърн, след като преодоля в епичен полуфинален сблъсък третия поставен и миналогодишен финалист Александър Зверев (Германия) с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.

Двубоят, който предложи неочаквани обрати, здравословни проблеми, напрегнати моменти и истинско зрелище за публиката на централния корт “Род Лейвър Арена”, продължи пет часа и 27 минути и се превърна в най-дългият полуфинал в историята на турнира. Алкарас пък, който по пътя към успеха използва всичките си психически и физически резерви, се превърна в най-младият играч, достигнал до всичките четири финала на Големия шлем в Оупън ерата.

Съперник на испанеца във финала ще бъде победителят от срещата между защитаващия титлата си Яник Синер (Италия) и носителя на 10 трофея от "мейджър"-а в Австралия Новак Джокович (Сърбия), който предстои по-късно днес.

Първият сет беше равностоен до 4:4, след което Карлос Алкарас направи пробив и поведе с 5:4. Още в следващия гейм той успя да материализира постигнатото и поведе с 1-0 в сетовете. Александър Зверев дръпна с 5:2 във втората част, но испанският тенисист навакса изоставането си за 5:5. Алкарас не успя да се възползва от две точки за пробив в следващия гейм, последва ново равенство 6:6, но в тайбрека взе своето и с убедителна игра се наложи за два сета аванс.

Голямата драма настъпи в края на третия сет. Германецът напълно изпусна нервите си, когато при резултат 4:4 Алкарас внезапно почувства болка в крака. По всичко изглеждаше, че той е получил крампи, но въпреки това спечели деветия гейм и поведе с 5:4. Веднага след това испанецът поиска медицинска помощ, но Зверев категорично не беше съгласен с действията му. Смятайки че съперникът му бави играта, докато той вече е готов да сервира, германецът се разкрещя към съдията на стола.

“Не мога да повярвам, не мога да повярвам. Карлос Алкарас не може да получи таймаут заради крампи. Не е контузен – викаше Зверев към супервайзора и съдията - сръбкинята Мариана Вельович. - Вие го защитавате - и него, и Синер. Това е невероятно. Не може да е истина. Това е наистина безпрецедентна глупост.”

След подновяването на играта световният номер 1 продължи да нанася печеливши удари в собствения си гейм и поведе с 6:5, но тогава физиотерапевтът отново трябваше да излезе на корта. Алкарас затрудни Зверев в неговия сервис гейм. Куцукайки, той с поведе с 30-0 в дванадесетия гейм, но съперникът му все пак успя да се върне и да го спечели. Така се стигна до тайбрек, в който германецът бе по-добър.

Въпреки проблемите и болката, Алкарас не се отказа и продължи да се бори. Съперниците изиграха нов оспорван сет, в който нямаше пробиви. Четвъртата част в крайна сметка беше спечелена от германския тенисист отново след тайбрек, в който Алкарас водеше с 4:3, но Зверев направи четири поредни точки за 7:4. В края на този сет Карлитос още повече разтревожи феновете си, след като каза на екипа си, че е повърнал.

Александър Зверев направи ценен пробив в първия гейм на петия сет и задържа преднината си до 5:3, отразявайки няколко точки за връщане на пробива от Карлос Алкарас. Испанецът сервира за оставане в мача и намали за 4:5, а при сервис на германеца Алкарас стигна до три точки за пробив при 40:15, възползвайки се от първия си шанс, за да изравни за 5:5. Впоследствие Алкарас взе аванс от 6:5, а при сервис на Зверев, той стигна до точка за пробив и я реализира, за да триумфира с победата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27317
  • 11
Сабаленка отрече, че е напсувала Свитолина, но камерите показват друго

Сабаленка отрече, че е напсувала Свитолина, но камерите показват друго

  • 30 яну 2026 | 06:28
  • 14167
  • 33
След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 06:06
  • 2363
  • 1
Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

  • 29 яну 2026 | 22:41
  • 959
  • 0
Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

  • 29 яну 2026 | 20:15
  • 1427
  • 0
Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

  • 29 яну 2026 | 19:53
  • 842
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 12124
  • 5
Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 6149
  • 2
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27317
  • 11
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 443
  • 1
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 4952
  • 3
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 4694
  • 0