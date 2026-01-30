Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

Мечтата на Карлос Алкарас за първа титла на Откритото първенство на Австралия по тенис остава жива. Водачът в световната ранглиста и в схемата се класира за първи път в кариерата си за финала в Мелбърн, след като преодоля в епичен полуфинален сблъсък третия поставен и миналогодишен финалист Александър Зверев (Германия) с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.

Двубоят, който предложи неочаквани обрати, здравословни проблеми, напрегнати моменти и истинско зрелище за публиката на централния корт “Род Лейвър Арена”, продължи пет часа и 27 минути и се превърна в най-дългият полуфинал в историята на турнира. Алкарас пък, който по пътя към успеха използва всичките си психически и физически резерви, се превърна в най-младият играч, достигнал до всичките четири финала на Големия шлем в Оупън ерата.

1 - Carlos Alcaraz (22 years 258 days) is the youngest player in the Open Era to reach the Men’s Singles Final at all four Grand Slams. Monumental. #AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/sjqpcJ2Q4S — OptaAce (@OptaAce) January 30, 2026

Съперник на испанеца във финала ще бъде победителят от срещата между защитаващия титлата си Яник Синер (Италия) и носителя на 10 трофея от "мейджър"-а в Австралия Новак Джокович (Сърбия), който предстои по-късно днес.

ABSOLUTE CINEMA 🎬



Alcaraz moves into his first AO final after a five set epic lasting 5 hours 27 minutes against Zverev! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/zdBB3yHcxt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Първият сет беше равностоен до 4:4, след което Карлос Алкарас направи пробив и поведе с 5:4. Още в следващия гейм той успя да материализира постигнатото и поведе с 1-0 в сетовете. Александър Зверев дръпна с 5:2 във втората част, но испанският тенисист навакса изоставането си за 5:5. Алкарас не успя да се възползва от две точки за пробив в следващия гейм, последва ново равенство 6:6, но в тайбрека взе своето и с убедителна игра се наложи за два сета аванс.

Голямата драма настъпи в края на третия сет. Германецът напълно изпусна нервите си, когато при резултат 4:4 Алкарас внезапно почувства болка в крака. По всичко изглеждаше, че той е получил крампи, но въпреки това спечели деветия гейм и поведе с 5:4. Веднага след това испанецът поиска медицинска помощ, но Зверев категорично не беше съгласен с действията му. Смятайки че съперникът му бави играта, докато той вече е готов да сервира, германецът се разкрещя към съдията на стола.

“Не мога да повярвам, не мога да повярвам. Карлос Алкарас не може да получи таймаут заради крампи. Не е контузен – викаше Зверев към супервайзора и съдията - сръбкинята Мариана Вельович. - Вие го защитавате - и него, и Синер. Това е невероятно. Не може да е истина. Това е наистина безпрецедентна глупост.”

Alexander Zverev is ANGRY at Alcaraz taking a medical timeout for what he thinks is cramp, says him and Sinner get ‘protected’



"It's unbelievable that he gets treated for cramps, it’s BS.



“You are protecting these two guys all the time.” pic.twitter.com/w6LK98GQtV — SportsDeeva (@Blesing_Andrew) January 30, 2026

След подновяването на играта световният номер 1 продължи да нанася печеливши удари в собствения си гейм и поведе с 6:5, но тогава физиотерапевтът отново трябваше да излезе на корта. Алкарас затрудни Зверев в неговия сервис гейм. Куцукайки, той с поведе с 30-0 в дванадесетия гейм, но съперникът му все пак успя да се върне и да го спечели. Така се стигна до тайбрек, в който германецът бе по-добър.

Въпреки проблемите и болката, Алкарас не се отказа и продължи да се бори. Съперниците изиграха нов оспорван сет, в който нямаше пробиви. Четвъртата част в крайна сметка беше спечелена от германския тенисист отново след тайбрек, в който Алкарас водеше с 4:3, но Зверев направи четири поредни точки за 7:4. В края на този сет Карлитос още повече разтревожи феновете си, след като каза на екипа си, че е повърнал.

Александър Зверев направи ценен пробив в първия гейм на петия сет и задържа преднината си до 5:3, отразявайки няколко точки за връщане на пробива от Карлос Алкарас. Испанецът сервира за оставане в мача и намали за 4:5, а при сервис на германеца Алкарас стигна до три точки за пробив при 40:15, възползвайки се от първия си шанс, за да изравни за 5:5. Впоследствие Алкарас взе аванс от 6:5, а при сервис на Зверев, той стигна до точка за пробив и я реализира, за да триумфира с победата.