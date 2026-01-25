Алкарас издържа най-тежкия си тест досега на Australian Open

Карлос Алкарас се изправи пред най-сериозното изпитание на Australian Open 2026 досега, но световният №1 преодоля предизвикателството на Томи Пол и запази впечатляващия си старт в Мелбърн.

Алкарас победи поставения под №19 Пол със 7:6(6), 6:4, 7:5 в мач от четвъртия кръг, изпълнен с експлозивни удари, за да подобри баланса си до 12-0 в изиграните сетове през тази половина на турнира. Пол, който има две победи срещу испанеца, бързо показа колко опасен може да бъде, като поведе с 4:2 в началото на срещата на „Род Лейвър Арена“. Алкарас обаче скоро се съвзе и демонстрира зрелищен тенис, за да стигне до третия си пореден четвъртфинал на Australian Open.

22-годишният водач в схемата наниза 35 печеливши удара според Infosys Stats и си осигури място сред последните осем, където ще срещне любимеца на домакините Алекс де Минор или Александър Бублик в „Мелбърн Парк“. С победата си за 2 часа и 44 минути Алкарас остана и на път да стане най-младият мъж, завършил кариерния "Голям шлем". Настоящият носител на този рекорд е неговият сънародник Рафаел Надал.

В оспорвания първи сет Алкарас трябваше да наваксва след ранен пробив, тъй като полуфиналистът от 2023 г. Пол играеше равностойно с мощния испанец от основната линия. В последвалия тайбрек Пол изпрати бекхенд по правата, за да спаси сетбол при 5-6 — момент, който се превърна в един от акцентите на мача — но малко след това обезсмисли усилието си, като подари сета на Алкарас с двойна грешка при 6-7.

С импулса изцяло на своя страна Алкарас влезе в силна серия и направи пробив в третия гейм на втория сет. 24-кратният шампион на ниво АТР тур особено с форхенда си произведе поредица от печеливши удари, които накараха публиката на „Род Лейвър Арена“ да ахва от комбинацията между спин и чиста скорост.

Пол, който спечели пет от първите си седем мача през сезона, след като не участваше през последните три месеца на 2025 г. заради контузия, продължи да се бори по характерния си начин в преследване на петия си четвъртфинал на турнир от "Големия шлем". Въпреки че 28-годишният американец имаше и свои качествени моменти, след края на първия сет той не успя да поддържа реален натиск върху Алкарас.

След като спаси три точки за пробив, за да задържи сервиса си за 2:1 в третия гейм на третия сет, Пол не успя да повтори измъкването в 11-тия гейм. Алкарас взе ключово третия си пробив в мача и след това затвори срещата на собствен сервис, като подобри баланса си срещу Пол до 6-2.

Снимки: Imago