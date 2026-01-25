Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас издържа най-тежкия си тест досега на Australian Open

Алкарас издържа най-тежкия си тест досега на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 08:22
  • 537
  • 0
Алкарас издържа най-тежкия си тест досега на Australian Open

Карлос Алкарас се изправи пред най-сериозното изпитание на Australian Open 2026 досега, но световният №1 преодоля предизвикателството на Томи Пол и запази впечатляващия си старт в Мелбърн.

Алкарас победи поставения под №19 Пол със 7:6(6), 6:4, 7:5 в мач от четвъртия кръг, изпълнен с експлозивни удари, за да подобри баланса си до 12-0 в изиграните сетове през тази половина на турнира. Пол, който има две победи срещу испанеца, бързо показа колко опасен може да бъде, като поведе с 4:2 в началото на срещата на „Род Лейвър Арена“. Алкарас обаче скоро се съвзе и демонстрира зрелищен тенис, за да стигне до третия си пореден четвъртфинал на Australian Open.

22-годишният водач в схемата наниза 35 печеливши удара според Infosys Stats и си осигури място сред последните осем, където ще срещне любимеца на домакините Алекс де Минор или Александър Бублик в „Мелбърн Парк“. С победата си за 2 часа и 44 минути Алкарас остана и на път да стане най-младият мъж, завършил кариерния "Голям шлем". Настоящият носител на този рекорд е неговият сънародник Рафаел Надал.

В оспорвания първи сет Алкарас трябваше да наваксва след ранен пробив, тъй като полуфиналистът от 2023 г. Пол играеше равностойно с мощния испанец от основната линия. В последвалия тайбрек Пол изпрати бекхенд по правата, за да спаси сетбол при 5-6 — момент, който се превърна в един от акцентите на мача — но малко след това обезсмисли усилието си, като подари сета на Алкарас с двойна грешка при 6-7.

С импулса изцяло на своя страна Алкарас влезе в силна серия и направи пробив в третия гейм на втория сет. 24-кратният шампион на ниво АТР тур особено с форхенда си произведе поредица от печеливши удари, които накараха публиката на „Род Лейвър Арена“ да ахва от комбинацията между спин и чиста скорост.

Пол, който спечели пет от първите си седем мача през сезона, след като не участваше през последните три месеца на 2025 г. заради контузия, продължи да се бори по характерния си начин в преследване на петия си четвъртфинал на турнир от "Големия шлем". Въпреки че 28-годишният американец имаше и свои качествени моменти, след края на първия сет той не успя да поддържа реален натиск върху Алкарас.

След като спаси три точки за пробив, за да задържи сервиса си за 2:1 в третия гейм на третия сет, Пол не успя да повтори измъкването в 11-тия гейм. Алкарас взе ключово третия си пробив в мача и след това затвори срещата на собствен сервис, като подобри баланса си срещу Пол до 6-2.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

  • 25 яну 2026 | 08:20
  • 3193
  • 1
Йович разби Путинцева и стигна четвъртфиналите

Йович разби Путинцева и стигна четвъртфиналите

  • 25 яну 2026 | 06:20
  • 830
  • 0
Сабаленка можеше да изпусне положението, но взе чиста победа срещу Мбоко

Сабаленка можеше да изпусне положението, но взе чиста победа срещу Мбоко

  • 25 яну 2026 | 04:30
  • 2025
  • 1
Джокович с ласкави думи за Стан Вавринка

Джокович с ласкави думи за Стан Вавринка

  • 24 яну 2026 | 18:49
  • 1555
  • 0
Иван Иванов е на финал в Манакор

Иван Иванов е на финал в Манакор

  • 24 яну 2026 | 16:22
  • 2375
  • 1
Ясен е съперникът на Джокович

Ясен е съперникът на Джокович

  • 24 яну 2026 | 16:15
  • 3372
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 4475
  • 6
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 3300
  • 5
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 2459
  • 3
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 3973
  • 14
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

  • 25 яну 2026 | 08:20
  • 3193
  • 1
Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

  • 25 яну 2026 | 07:59
  • 615
  • 0