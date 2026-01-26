Джон Макенроу смята, че Яник Синер е бил фаворизиран от организаторите в Мелбърн

Тенис легендата Джон Макенроу смята, че вторият поставен Яник Синер (Италия) е бил фаворизиран от организаторите на Откритото първенство на Австралия при победата си срещу американеца Елиът Спицири. Опитът на Синер да си осигури трета поредна титла от турнира от Големия шлем в Мелбърн изглеждаше сериозно застрашен при победата му с 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в третия кръг.

Температурите се покачиха до 39 градуса по Целзий по време на мача на „Род Лейвър Арена“, а Синер страдаше от крампи по цялото тяло и изоставаше с 1:3 в третия сет, когато мачът беше спрян поради политиката на Откритото първенство на Австралия за екстремни горещини. Играта беше прекъсната за около 10 минути, за да може покривът да бъде затворен, което помогна температурата на корта да спадне значително. Физическото състояние на италианеца се подобри след прекъсването, той се възстанови след възобновяването на играта и спечели сета, което беше решаващо.

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Макенроу, който коментираше двубоя за ESPN, ясно изрази чувствата си относно спирането на играта в момент, когато Синер беше затруднен.

„Не мисля, че някой иска да види това в нашия спорт. Разбирам, изглежда има фаворизиране“, каза седемкратният шампион от Големия шлем, цитиран от tennis365.com.

„Но ако ситуацията беше друга - със Спицири, бих искал да вярвам, че и тогава биха действали (по същия начин)... Не знам дали щяха.“

Новак Джокович разбра следващия си съперник в Австралия

Следвай ни:

Снимки: Imago