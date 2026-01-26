Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джон Макенроу смята, че Яник Синер е бил фаворизиран от организаторите в Мелбърн

Джон Макенроу смята, че Яник Синер е бил фаворизиран от организаторите в Мелбърн

  • 26 яну 2026 | 19:43
  • 461
  • 0
Джон Макенроу смята, че Яник Синер е бил фаворизиран от организаторите в Мелбърн

Тенис легендата Джон Макенроу смята, че вторият поставен Яник Синер (Италия) е бил фаворизиран от организаторите на Откритото първенство на Австралия при победата си срещу американеца Елиът Спицири. Опитът на Синер да си осигури трета поредна титла от турнира от Големия шлем в Мелбърн изглеждаше сериозно застрашен при победата му с 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в третия кръг.

Температурите се покачиха до 39 градуса по Целзий по време на мача на „Род Лейвър Арена“, а Синер страдаше от крампи по цялото тяло и изоставаше с 1:3 в третия сет, когато мачът беше спрян поради политиката на Откритото първенство на Австралия за екстремни горещини. Играта беше прекъсната за около 10 минути, за да може покривът да бъде затворен, което помогна температурата на корта да спадне значително. Физическото състояние на италианеца се подобри след прекъсването, той се възстанови след възобновяването на играта и спечели сета, което беше решаващо.

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Макенроу, който коментираше двубоя за ESPN, ясно изрази чувствата си относно спирането на играта в момент, когато Синер беше затруднен.

„Не мисля, че някой иска да види това в нашия спорт. Разбирам, изглежда има фаворизиране“, каза седемкратният шампион от Големия шлем, цитиран от tennis365.com.

„Но ако ситуацията беше друга - със Спицири, бих искал да вярвам, че и тогава биха действали (по същия начин)... Не знам дали щяха.“

Новак Джокович разбра следващия си съперник в Австралия
Новак Джокович разбра следващия си съперник в Австралия
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Ига Швьонтек: Трябваше да се настроя и да бъда наистина прецизна

Ига Швьонтек: Трябваше да се настроя и да бъда наистина прецизна

  • 26 яну 2026 | 18:37
  • 817
  • 0
Шелтън за мача си със Синер: Ще бъда готов, заради такива възможности играем тенис

Шелтън за мача си със Синер: Ще бъда готов, заради такива възможности играем тенис

  • 26 яну 2026 | 18:22
  • 783
  • 0
Ритъмът на тишината в "подземния свят" на Australian Open

Ритъмът на тишината в "подземния свят" на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 16:56
  • 468
  • 0
Бен Шелтън обърна Рууд за 1/4-финал в Мелбърн

Бен Шелтън обърна Рууд за 1/4-финал в Мелбърн

  • 26 яну 2026 | 15:16
  • 793
  • 0
Димитър Кузманов се справи в два сета с брата на Циципас

Димитър Кузманов се справи в два сета с брата на Циципас

  • 26 яну 2026 | 14:34
  • 802
  • 0
От 868$ до 480 000$ за няма и два месеца

От 868$ до 480 000$ за няма и два месеца

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 1110
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Солидна преднина за "моряците" на почивката

Солидна преднина за "моряците" на почивката

  • 26 яну 2026 | 20:10
  • 2626
  • 4
Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 42721
  • 85
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 43707
  • 23
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 14239
  • 6
Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

  • 26 яну 2026 | 18:30
  • 4028
  • 7
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 23097
  • 6