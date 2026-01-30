Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача

Испанецът Карлос Алкарас, който за първи път се класира за финала на Откритото първенство на Австралия по тенис, каза, че е вярвал през целия мач срещу Александър Зверев, че ще успее да се справи. Алкарас надделя над германския си опонент с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 за пет часа и 27 минути игра.

Попитан как е намерил начин на преодолее Зверев, въпреки физическите си проблеми, испанският тенисист отговори: „Вярвайки през цялото време.“

”Винаги казвам, че трябва да вярваш в себе си, независимо от всичко. Без значение с какво се бориш, през какво си преминал, без знамение каквото и да е, трябва да вярваш в себе си през цялото време. Аз имах трудности в средата на третия сет. Физически това беше един от най-взискателните мачове, които съм играл в кратката си кариера“, заяви Карлос Алкарас,.

A match we'll remember forever.



Thankyou, Alex and Carlos 🙏 pic.twitter.com/YpuuqZMQT7 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

”Но съм бил в подобни ситуации и преди, така че знаех какво трябва да направя. Трябваше да вложа сърцето си в мача. Направих го, борих се до последната топка. Знаех, че ще имам своите шансов Изключително горд съм от себе си, от начина, по който се борих и се върнах през петия сет. Просто съм много щастлив, че имам шанса да играя първия си финал в Мелбърн. Това беше нещо, което преследвах много“, добави Алкарас.

Испанецът бе поздравен за епичната победа от 10-кратния шампион в Мелбърн Новак Джокович, който минути след това излезе на "Род Лейвър Арена" за полуфинала си със световния №1 Яник Синер.

All class, @DjokerNole 👏



Minutes before his own semifinal, Novak took out the time to congratulate Carlos Alcaraz on his epic victory. pic.twitter.com/ES9cfudVy2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026