Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача

Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача

  • 30 яну 2026 | 13:22
  • 393
  • 0
Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача

Испанецът Карлос Алкарас, който за първи път се класира за финала на Откритото първенство на Австралия по тенис, каза, че е вярвал през целия мач срещу Александър Зверев, че ще успее да се справи. Алкарас надделя над германския си опонент с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 за пет часа и 27 минути игра.

Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев
Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

Попитан как е намерил начин на преодолее Зверев, въпреки физическите си проблеми, испанският тенисист отговори: „Вярвайки през цялото време.“

”Винаги казвам, че трябва да вярваш в себе си, независимо от всичко. Без значение с какво се бориш, през какво си преминал, без знамение каквото и да е, трябва да вярваш в себе си през цялото време. Аз имах трудности в средата на третия сет. Физически това беше един от най-взискателните мачове, които съм играл в кратката си кариера“, заяви Карлос Алкарас,.

”Но съм бил в подобни ситуации и преди, така че знаех какво трябва да направя. Трябваше да вложа сърцето си в мача. Направих го, борих се до последната топка. Знаех, че ще имам своите шансов Изключително горд съм от себе си, от начина, по който се борих и се върнах през петия сет. Просто съм много щастлив, че имам шанса да играя първия си финал в Мелбърн. Това беше нещо, което преследвах много“, добави Алкарас.

Испанецът бе поздравен за епичната победа от 10-кратния шампион в Мелбърн Новак Джокович, който минути след това излезе на "Род Лейвър Арена" за полуфинала си със световния №1 Яник Синер.

Следвай ни:

Още от Тенис

Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх

  • 30 яну 2026 | 12:37
  • 279
  • 0
Илиян Радулов е четвъртфиналист в Анталия

Илиян Радулов е четвъртфиналист в Анталия

  • 30 яну 2026 | 12:34
  • 288
  • 0
Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

  • 30 яну 2026 | 11:38
  • 6179
  • 4
Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open

Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open

  • 30 яну 2026 | 10:06
  • 7129
  • 1
Австралийци защитиха титлата си при смесените двойки в Мелбърн

Австралийци защитиха титлата си при смесените двойки в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 08:51
  • 588
  • 0
Лиа Каратанчева приключи във Веро Бийч

Лиа Каратанчева приключи във Веро Бийч

  • 30 яну 2026 | 08:44
  • 394
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 1624
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 34450
  • 12
На живо: теглят жребия за плейофния кръг

На живо: теглят жребия за плейофния кръг

  • 30 яну 2026 | 13:59
  • 17718
  • 7
Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 32631
  • 15
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3223
  • 14
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 8212
  • 12