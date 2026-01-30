Сабаленка отрече, че е напсувала Свитолина, но камерите показват друго

Арина Сабаленка се класира за финала на Откритото първенство на Австралия, побеждавайки убедително Елина Свитолина с 6:2, 6:3, а в социалните мрежи продължава да се коментира реплика на беларускинята след спечелването на последната точка. По устните на Сабаленка може да се прочете как казва "f**k you". Въпреки това, водачаката в световната ранглиста твърди, че е казала нещо съвсем друго.

Сабаленка е на четвърти пореден финал в Австралия

"Не успях да кажа, че Свитолина игра страхотно, така че ще го направя сега на пресконференцията. Отлична работа, страхотна тенисистка и невероятен турнир. След мача не казах нищо. Просто казах "благодаря", тоест "thank you" на съдията и това е всичко", коментира Сабаленка.

Заради войната между Русия и Украйна, Свитолина никога не подава ръка на руски и беларуски тенисистки, а по време на полуфинала в Мелбърн отиде още по-далеч и не пожела дори да се снима със Сабаленка в началото на мача.

Странното решение на съдията е мотивирало Сабаленка за победа

Сабаленка никога не е казвала лоша дума за Свитолина, като няколко пъти е повтаряла, че иска мир, но украинката е непреклонна в позицията си.

Следвай ни:

Снимки: Imago