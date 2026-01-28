Синер за Джокович: Той е вдъхновение за всички нас

Световният номер 2 в тениса Яник Синер, който защитава титлата си на Откритото първенство на Австралия, говори да предстоящия си мач срещу легендата Новак Джокович.

"Малко следих мача между Джокович и Музети, малко успях да поспя преди моя мач. Лоренцо нямаше шанс, но винаги е трудно да играеш срещу Новак на най-доброто си ниво в пет сета. Надявам се Музети да няма проблем, защото контузия в началото на сезона не е добра новина. Знаем, че никога не е лесно да играеш срещу Джокович. Познаваме се добре и ще бъде интересно да видим как ще се справим в тази ситуация", коментира италианецът.

"Когато стигнеш до финал на турнир от Големия шлем, след като си победил Новак, това променя много неща. Но това не е най-голямото постижение и трябва да продължиш. Много е трудно, едно от най-трудните предизвикателства в спорта ни. Супер е, че Ноле е още сред нас, той играе на много високо ниво. А и това е Голям шлем, което още усложнява нещата. Ще видим. Имаме още ден почивка, ще се опитам да се възползвам. Всичко може да се случи, това е тенис. Не искам да си вкарвам допълнително напрежение. Щастлив съм да бъда тук, да бъда на полуфинал в Австралия. Това ще бъде винаги специално място за мен", каза Синер.

"Мисля, че Джокович е един от най-големите професионалисти като спортист. Опитвам се да правя същото като него. Очевидно е, че той има огромен опит, познава тялото си отлично. Когато е на корта, знаете, че ще отиграе всяка ситуация по най-добрия начин. На 24 години се надявам да науча много от него всеки път, когато играе. Също е и с Карлос и другите най-добри. Новак нямаше да достигне това ниво на игра и на придвижване, ако не беше професионалист. Той е вдъхновение за всички и най-вече за младите", завърши Яник Синер.

Снимки: Imago