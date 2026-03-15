Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 15 март 2026 | 15:50
Станаха ясни стартовите състави на Берое и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига.

По традиция старши треньорът на "зелените" Хосу Урибе започва с 11 чужденци в стартовия състав, като български играчи има на резервната скамейка.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес отново залага в центъра на защитата на Стипе Вуликич. Промените от трудния успех над Локомотив (Пловдив) са включването в игра на Георги Костадинов и Хуан Переа. Те се започват на местата на Гашпер Търдин и Асен Митков.

БЕРОЕ - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

Берое: 13. Жауме Валенс, 30. Сантиаго Брунели, 3. Хуан Саломони, 23. Тижан Сона, 4. Факундо Константини, 12. Давид Валверде, 11. Исмаел Ферер, 15. Факундо Алакрон, 25. Жоао Мигел, 17. Уесли Дуал, 7. Хуан Пинеда

Левски: 1. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 6. Стипе Вуликич, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 17. Еветон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа

Стадион: "Берое", Стара Загора 
Главен съдия: Станимир Тренчев 
Начало: 17:00 часа

Снимки: Владимир Иванов

