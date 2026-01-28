Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Надеждите на сръбския тенисист Новак Джокович за рекордна титла от Големия шлем продължават при драматични обстоятелства в Мелбърн, след като петият поставен на Откритото първенство на Австралия Лоренцо Музети (Италия) се отказа поради контузия в четвъртфиналния мач между двамата.

Четвъртият в схемата Джокович изоставаше в резултата с 4:6, 3:6, 3:1 преди Музети да прекрати участието си след два часа и една минути на корта.

Така 10-кратният шампион продължава да се стреми към 25-и трофей на сингъл от Големия шлем. 28-годишният сърбин ще се изправи в спор за достигане до финала срещу защитаващия титлата си италианец Яник Синер или американецът Бен Шелтън, които играят по-късно днес.

Новак Джокович осъществи ранен пробив срещу Музети и взе аванс от 2:0, но италианецът обърна до 4:2 след серия от четири успешни гейма и затвори първия сет при 6:4. Във втората част съперниците си размениха три пробива в началните три гейма, а впоследствие Лоренцо Музети поведе с 3:1. Той задържа аванса си и с третия си пробив в сета стигна до 6:3.

Джокович направи пробив за 2:1 в третия сет, след което италианският тенисист поиска медицински таймаут заради проблем в дясното бедро. Музети продължи мача, но въпреки помощта, която получи, трябваше да се откаже при преднина от 3:1 за сърбина.

Това осигури на Новак Джокович 103-тата му победа в турнира, изпреварвайки рекорда на Роджър Федерер.