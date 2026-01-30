Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Новак Джокович се класира по зрелищен начин за финала на Откритото първенство на Австралия, след като направи почти немислимото - епичен обрат срещу шампиона от последните три години Яник Синер с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Сръбският ветеран даде всичко от себе си срещу италианеца, страда на корта, повръщаше няколко пъти, но нито за миг не помисли да се откаже. И в крайна сметка успя да пречупи Синер.

Така на 38 години и 255 дни Джокович се класира за своя единадесети финал в Мелбърн, като в мач за титлата той няма загуба и до момента е с 10 шампионски титли. Битката продължи 4 часа и девет минути и завърши 1:30 след полунощ местно време. В неделя той ще спори за любимия си трофей срещу световния номер 1 Карлос Алкарас, за когото това ще бъде първи финал в Австралия. Сърбинът от своя страна ще се бори за рекордната 25-а титла от Големия шлем.

Условията на "Род Лейвър Арена" не бяха идеални. Въпреки че температурата бе 21 градуса, това, което силно пречеше на тенисистите, беше невероятната влажност на въздуха, която достигна цели 87%! И макар Джокович да е известен с отличната си физическа подготовка и способността си да се адаптира към различни условия на игра, още в началото на първия сет той беше облян в пот. В същото време Яник Синер се опита да демонстрира превъзходството си, като проби още във втория гейм и затвърди пробива за 3:0. До края на частта всеки взимаше подаването си, като това бе достатъчно за комфортното 6:4 за италианеца.

Във втория сет ролите се размениха. Джокович проби за 3:1 и направи сериозен аванс при 4:1. Сърбинът изравни резултата след 6:3, макар че в предпоследния гейм при 30:30 се почувства зле и повърна. След гейма той направи същото – този път в кърпата си. След това Джокович изпи някаква напитка, а след спечелването на сета отиде в съблекалнята.

В третата част Джокович изглеждаше още по-изтощен. При 1:2 той се хвана за гърдите, а след края на петия гейм се "срина" на стола, сякаш е останал без сили. По време на новата пауза сръбският тенисист продължи да повръща. От екипа му изпратиха енергийно барче, но той ясно даде да се разбере, че му трябва хапче. В крайна сметка рекордьорът по титли от Големия шлем загуби третия сет и Синер поведе с 2-1.

Джокович стартира четвъртия сет с пробив, който веднага след това на свой сервис затвърди, повеждайки с 2:0. Последва размяна на геймове и 4:2 за сърбина, а малко по-късно той затвори частта с 6:4, изпращайки мача в пети сет. Битката в него бе равностойна до 3:3, когато далеч по-опитният Джокович осъществи нов пробив за 4:3. Последва инфарктен сервис гейм на Новак, в който Синер бързо поведе с 0:40 и си осигури три възможности за връщане на брейка. Въпреки че изглеждаше изцеден сърбинът спечели следващите три разигравания за 40:40, след това си осигури “предимство” и успя да се измъкне от сложната ситуация, за което му помогнаха и два удара на Синер в аут, при които топката падна много близо до линията, но от външната страна. Това се оказа и ключът към победата му в този оспорван сблъсък, тъй като до края и Синер, и Джокович спечелиха сервиранията си. Италианецът все пак се бори до последно, като в 10-ия гейм навакса изоставане от 40:15, но Джокович желаеше прекалено силно победата и я подпечата с третия си мачбол.

Синер бе много по-убедителен при сервисите - 26 аса срещу 12 на Джокович. Италианецът бе и по-силен при печелившите удари с по-агресивната си игра - 72 на 46. И двамата направиха по 42 непредизвикани грешки. Сърбинът обаче бе по-концентриран в решаващите моменти, като направи три пробива от осем възможни, а Синер направи само два при цели 18 възможности. Така Джокера печели една невероятна физически битка с близо 20 години по-младия си съперник и прекъсна серията си от 5 поредни загуби срещу него.

"Нямам думи в момента, честно казано. Нереално е, този мач напомня малко на финала с Надал през 2012. Качеството на тениса беше много високо. Той беше спечелил последните пет мача срещу мен. Имаше мобилния ми номер, трябваше да го сменя. Шегите настрана. Благодаря му, че ми позволи да го победя. Той е невероятен играч, има цялото ми уважение. Карате те да играеш на границата. Обичам нашето приятелство и нашите отношения с публиката. Днес беше най-добрата атмосфера, която съм изпитал на корта. Дълбоко от сърцето си благодаря", каза след успеха легендата Новак Джокович.