Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open

Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open

  • 30 яну 2026 | 10:06
  • 1849
  • 0
Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open

Българският тенис има нов герой! Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия — първия турнир от Големия шлем за сезона.

17-годишният талант и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на полуфиналите Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия) с 6:3, 4:6, 10-6 след 72 минути игра.

Двамата стигнаха до пробив за 4:2 в първия сет и го спечелиха с 6:3. Във втората част обаче драмата беше пълна — Кисимов и Дойг изоставаха с 0:2, обърнаха до 4:2, но съперниците направиха нов обрат за 6:4. Така всичко се реши в шампионски тайбрек!

Там нервите на българо-южноафриканския тандем се оказаха по-здрави. Те поведоха с 9:6 точки и още при първия си мачбол сложиха точка на спора, подпечатвайки мястото си във финала.

В битката за титлата Кисимов и Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.

За Кисимов това е дебют в турнир от Големия шлем при юношите. В момента българинът заема №25 в световната ранглиста за юноши, а в края на миналата година стигна до финал на сингъл на силния турнир от категория J300 на ITF в Брейдънтън (САЩ).

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 21077
  • 9
Сабаленка отрече, че е напсувала Свитолина, но камерите показват друго

Сабаленка отрече, че е напсувала Свитолина, но камерите показват друго

  • 30 яну 2026 | 06:28
  • 12325
  • 23
След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 06:06
  • 1993
  • 1
Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

  • 29 яну 2026 | 22:41
  • 906
  • 0
Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

  • 29 яну 2026 | 20:15
  • 1390
  • 0
Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

  • 29 яну 2026 | 19:53
  • 818
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 5510
  • 3
Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 1032
  • 0
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 21077
  • 9
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 1563
  • 0
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 82981
  • 206
За първи път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

За първи път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

  • 30 яну 2026 | 09:25
  • 4042
  • 5