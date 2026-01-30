След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

Началото на Australian Open беше белязано от пристигането на Роджър Федерер, а краят ще бъде макиран от присъствието на още един велик шампион – Рафаел Надал. Испанецът пристига в Мелбърн за последните два състезателни дни на турнира, а поводът за дългото пътуване се крие в спонсорски задължения.

Надал се завръща на Откритото първенство на Австралия за първи път след оттеглянето си, а поводът е отбелязването на 25 години сътрудничество между компанията KIA и първия турнир от "Големия шлем" за сезона. С въпросната компания отдавна си сътрудничи и испанецът.



В рамките на събитието KIA ще представи специално проектиран EV9 Art Car, посветен на шампионските години на Надал в Мелбърн и някои от най-разпознаваемите моменти от кариерата му на Australian Open.

🚨 Rafael Nadal will be back at Melbourne Park tomorrow.



Rafa will be presented with a bespoke EV9 Art Car inspired by his Australian Open championship years and celebrating iconic moments from his career.



The event will be held at 10am. pic.twitter.com/Lrm3wLN1rR — The First Serve (@TheFirstServeAU) January 30, 2026

На същото събитие ще присъстват и Андреа Петкович, Деймиън Мередит, генерален директор на Kia Австралия, както и Иън Мофат, дългогодишен шофьор на Надал по време на Australian Open.



След медийното обръщение в събота е предвидена и сесия за въпроси и отговори с журналисти.

Надал е печелил два пъти титлата в Мелбърн. През 2009 г. той победи Роджър Федерер на финала, а през 2022 г. обърна резултата от 0-2 в сблъсъка с Даниил Медведев.