Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 06:06
  • 470
  • 0
След Федерер и Надал пристига в Мелбърн

Началото на Australian Open беше белязано от пристигането на Роджър Федерер, а краят ще бъде макиран от присъствието на още един велик шампион – Рафаел Надал. Испанецът пристига в Мелбърн за последните два състезателни дни на турнира, а поводът за дългото пътуване се крие в спонсорски задължения.

Надал се завръща на Откритото първенство на Австралия за първи път след оттеглянето си, а поводът е отбелязването на 25 години сътрудничество между компанията KIA и първия турнир от "Големия шлем" за сезона. С въпросната компания отдавна си сътрудничи и испанецът.

В рамките на събитието KIA ще представи специално проектиран EV9 Art Car, посветен на шампионските години на Надал в Мелбърн и някои от най-разпознаваемите моменти от кариерата му на Australian Open.

На същото събитие ще присъстват и Андреа Петкович, Деймиън Мередит, генерален директор на Kia Австралия, както и Иън Мофат, дългогодишен шофьор на Надал по време на Australian Open.

След медийното обръщение в събота е предвидена и сесия за въпроси и отговори с журналисти.

Надал е печелил два пъти титлата в Мелбърн. През 2009 г. той победи Роджър Федерер на финала, а през 2022 г. обърна резултата от 0-2 в сблъсъка с Даниил Медведев.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

Елизара Янева отпадна на двойки в Порто

  • 29 яну 2026 | 22:41
  • 612
  • 0
Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

Пьотр Нестеров се класира на четвъртфинал в Тунис

  • 29 яну 2026 | 20:15
  • 1254
  • 0
Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

Елизара Янева продължава на четвъртфиналите в Португалия

  • 29 яну 2026 | 19:53
  • 723
  • 2
Странното решение на съдията е мотивирало Сабаленка за победа

Странното решение на съдията е мотивирало Сабаленка за победа

  • 29 яну 2026 | 16:44
  • 1704
  • 0
Australian Open “клекна” пред искащите уединение тенисистки

Australian Open “клекна” пред искащите уединение тенисистки

  • 29 яну 2026 | 15:22
  • 2060
  • 0
Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите в Шарм ел Шейх

  • 29 яну 2026 | 14:32
  • 1169
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ден 13 на Australian Open: Алкарас взе първия сет срещу Зверев

Ден 13 на Australian Open: Алкарас взе първия сет срещу Зверев

  • 30 яну 2026 | 05:40
  • 4076
  • 2
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 52487
  • 178
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 17215
  • 4
Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 20511
  • 16
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 26333
  • 194
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 14507
  • 14