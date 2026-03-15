Дуа Липа зарадва Синер след успеха му в Индиън Уелс

Яник Синер достигна до финала в Индиън Уелс за първи път в кариерата си в събота и отпразнува постижението си по впечатляващ начин.
Може ли Медведев да лиши и Синер от трофея в Индиън Уелс
Световният №2 се срещна с певицата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър в студиото на Tennis Channel, след като постигна убедителна победа на полуфинала срещу Александър Зверев.
Носителката на Grammy Дуа Липа беше забелязана и на трибуните по време на полуфинала между Карлос Алкарас и Даниил Медведев в събота.
В неделя Синер ще се опита да спечели първата си титла в Индиън Уелс, след като вече е триумфирал на всички останали пет турнира от сериите "Мастърс" на твърди кортове.