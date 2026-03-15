Дуа Липа зарадва Синер след успеха му в Индиън Уелс

Яник Синер достигна до финала в Индиън Уелс за първи път в кариерата си в събота и отпразнува постижението си по впечатляващ начин.

Световният №2 се срещна с певицата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър в студиото на Tennis Channel, след като постигна убедителна победа на полуфинала срещу Александър Зверев.

Jannik Sinner and Dua Lipa having a chat together! 🌟❤️



Носителката на Grammy Дуа Липа беше забелязана и на трибуните по време на полуфинала между Карлос Алкарас и Даниил Медведев в събота.

В неделя Синер ще се опита да спечели първата си титла в Индиън Уелс, след като вече е триумфирал на всички останали пет турнира от сериите "Мастърс" на твърди кортове.

Girls never let your boyfriend or man attend the concert of Dua lipa. Definitely he is not going for music. pic.twitter.com/4nRPCKQFyQ — Ferrero Rocher (@Aashi_jha1) March 8, 2026