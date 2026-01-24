Синер начело на исторически момент в италианския тенис в Мелбърн

Италианският тенис изживя още един исторически ден на Australian Open в събота. Яник Синер, Лоренцо Мусети и Лучано Дардери се класираха за четвъртия кръг в Мелбърн, което се случва за първи път в историята на турнира – трима италианци при мъжете да достигнат тази фаза.

Мусети поведе триото, като за първи път в кариерата си стигна до осминафиналите на Australian Open след победа над Томаш Махач с 5–7, 6–4, 6–2, 5–7, 6–2 в епична битка с продължителност 4 часа и 27 минути. Световният №5 ще се изправи срещу Тейлър Фриц в спор за място на четвъртфиналите.

„Чувствам се много горд, че съм част от това трио, което достигна до четвъртия кръг тук, на Australian Open“, каза Мусети. „За мен това е първи път и съм наистина, наистина щастлив. Гордея се с днешната победа.“

Лучано Дардери също записа престижен успех в събота, след като победи поставения под №15 Карен Хачанов и достигна до четвъртия кръг на турнир от Големия шлем за първи път в кариерата си. Поставеният под №22 италианец ще срещне двукратния защитаващ титлата си шампион Синер, след като №2 в световната ранглиста надделя над Елиът Спицири в четири изтощителни сета на Rod Laver Arena. Синер влезе в историята в Мелбърн през 2024 г., когато стана първият италианец, спечелил Australian Open.

В предишни осем случая двама италианци са достигали до четвъртия кръг на турнира на твърди кортове, като най-скорошният беше миналата година, когато бъдещият шампион Синер беше придружен от Лоренцо Сонего. В рамките на всички турнири от "Големия шлем" това е едва осмият път в историята – и едва третият в Оупън ерата – когато трима италианци достигат до четвъртия кръг, като последният подобен случай беше на "Уимбълдън" миналия сезон (Синер, Сонего и Флавио Коболи).

