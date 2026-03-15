Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

Ливърпул приема Тотнъм в среща от 30-ия кръг на Премиър лийг. И двата отбора не са в добро състояние. Мърсисайдци загубиха от последния в класирането Уулвърхамптън в последния си шампионатен мач. През седмицата те отстъпиха и на Галатасарай в Шампионската лига и в момента са шести. Лондончани обаче имат далеч по-големи проблеми, тъй като в серия от шест поредни загуби и са на точка от зоната на изпадащите.

Арне Слот е направил пет промени от мача с Галатасарай. Рио Нгумоа за първи път е титуляр в двубой от Висшата лига. Алисон, Фримпонг, Робъртсън и Гакпо се завръщат сред титулярите, а Мохамед Салах е оставен на резервната скамейка.

Our team to take on Tottenham 👊 #LIVTOT — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2026

Игор Тудор няма голям избор, но е направил четири промени от разгрома от Атлетико Мадрид през седмицата. Гулиелмо Викарио се завръща на вратата след преживяното от Антонин Кински в Испания, когато бе сменен в 17-ата минута. 12 играчи от първия отбор на “шпорите” не са на разположение. Сред тях са контузения Кристиан Ромеро и наказания Мики ван де Вен. Доминик Соланке е предпочетен за върха на атаката за сметка на Рандал Коло Муани.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 15, 2026

Снимки: Imago