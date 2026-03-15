Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
  Холгер Руне продължава рехабилитацията си

Холгер Руне продължава рехабилитацията си

  • 15 март 2026 | 15:31
Холгер Руне продължава рехабилитацията си

Холгер Руне остана извън корта след сериозна контузия на ахилеса, която временно прекъсна тенис кариерата му след турнира в Стокхолм. Потвърдено е, че датчанинът ще отсъства дълго време и няма да може да участва в един от любимите си турнири в календара на ATP – "Мастърс"-а в Монте Карло.

Първият турнир "Мастърс" на клей през 2026 г. ще се проведе в Монако между 4 и 12 април, малко след края на "слънчевия дубъл", когато клейът става основната настилка за няколко месеца, докато целият тенис свят се насочва към "Ролан Гарос".

Миналата година Карлос Алкарас триумфира в турнира, след като направи обрат и победи Лоренцо Мусети с 3:6, 6:1, 6:0, за да спечели първата си титла там. Руне също е имал силни участия в Монте Карло, но този път няма да може да играе заради контузията си.

Той потвърди новината в X, като обясни, че няма да участва, но ще гледа турнира от трибуните.

„Тази година ще се наслаждавам на любимия си домашен турнир в Монте Карло от трибуните“, написа той. „Колкото и да исках това да бъде турнирът на моето завръщане, все още имам последния тежък етап от физическата рехабилитация, който трябва да завърша, преди отново да мога да танцувам по тенис корта.“

Руне скъса левия си ахилес на полуфиналите в Стокхолм 2025, което прекрати участието му в турнира. Той падна на корта в силна болка и това се оказа най-лошият възможен сценарий. Контузията означава, че вероятно ще пропусне голяма част от календара през 2026 година.

Руне направи своя дебют на "Мастърс"-а в Монте Карло през 2021 г. Това беше едва вторият му турнир от сериите "Мастърс", но тогава все още нямаше победа, като загуби от Каспер Рууд с 6:2, 6:1. На следващата година се представи по-добре – победи Аслан Карацев в три сета, преди отново да отпадне от Рууд.

През 2023 г. той направи големия си пробив в турнира. По пътя си към финала победи играчи като Доминик Тийм, Даниил Медведев и Яник Синер, достигайки до втори финал на "Мастърс" в кариерата си след успеха в Париж година по-рано. Руне спечели първия сет срещу Андрей Рубльов, но не успя да довърши мача и руснакът спечели титлата с 5-7, 6-2, 7-5.

През 2024 г. той беше спрян на четвъртфиналите от Синер, който си върна за загубата от предходната година. Миналата година Руне не записа победа, след като се отказа от мача си срещу Нуно Боржеш.

Участието му в шести "Мастърс" в Монте Карло няма да се случи, тъй като той се надява да се завърне в турнира през 2027 година.

