Може ли Медведев да лиши и Синер от трофея в Индиън Уелс

Преди съботните мачове на Индиън Уелс Карлос Алкарас изглеждаше като фаворит за титлата на първия за сезона турнир от сериите "Мастърс". Испанецът, двукратен шампион в турнира, се намираше във великолепна форма, след като беше спечелил първите си 16 мача за сезона.

Но след като Даниил Медведев изненада световния №1 в събота, именно Медведев и №2 в света Яник Синер ще се изправят един срещу друг в неделя за трофея.

Това е момент на възможност и за двамата. Медведев със сигурност ще се върне в топ 10 на световната ранглиста в понеделник за първи път от юли миналата година. Но още по-важно е, че той заема второ място в класацията за сезона. Ако стане първият играч, победил Алкарас и Синер в един и същ турнир след Новак Джокович на Финалите на АТР 2023, това ще бъде ясен знак, че бившият №1 в света Медведев отново е на върха на формата си. Но срещу него ще стои сериозно препятствие – Синер.

Покрай доминацията на Алкарас напоследък е лесно да се забрави, че Синер спечели последните си три турнира през 2025 година – Виена, Париж и Финалите на АТР – като загуби само един сет в 15 мача.

Фактът, че загубата му на полуфинала на Australian Open тази година от Новак Джокович беше възприета като разочарование, показва колко висок стандарт е поставил италианецът през последните години. Синер достигна до първия си финал в Индиън Уелс без да загуби сет, а след победата си над Александър Зверев на полуфинала ще се опита да спечели първата си титла за сезона.

„Това означава много за мен“, каза Синер, който вече е печелил другите пет турнира "Мастърс"-а на твърди кортове.

„Третият път, в който играя полуфинал тук, така че съм много щастлив, че за първи път съм на финал. Сега ще видим какво ще се случи утре.“

Алкарас има преднина от 2550 точки пред Синер в ранглистата. Но победа срещу Медведев може да бъде началото на нова атака на италианеца към първото място в света. Съперничеството между Синер и Медведев се развива интересно през 15 мача. Медведев спечели първите шест, преди Синер да вземе осем от следващите девет и да поведе с 8-7. Неделният финал ще бъде първата им среща от Финалите на АТР 2024.

Тогава Синер спечели с 6:3, 6:4 по пътя към първата си титла в Торино, докато Медведев не успя да премине груповата фаза и пропусна турнира през 2025 г., с което прекъсна серия от шест поредни участия.

Но Медведев вече не играе същия тенис, както когато преди шест месеца беше паднал до №18 в света. След титлите в Бризбън и Дубай тази година и още по-силната си игра в Индиън Уелс, руснакът съчета типичната си изтощителна игра от основната линия с по-ранна агресия, за да не позволява на съперниците си да намерят ритъм.

„Винаги трябва да има баланс, защото в един момент от кариерата си опитах да бъда, да го наречем, прекалено агресивен и това не беше добре“, каза Медведев. „В момента имам увереност и когато имам увереност, винаги съм казвал, че се чувствам като агресивен играч, особено на сервис.“

Синер е един от най-агресивните играчи в ATP тура, а през последните години успява да поеме инициативата и да пробива защитата на Медведев. Но 24-годишният италианец е напълно наясно с опасността, която представлява съперникът му.

„Той отново е на много, много високо ниво. Сервисът му е много силен. Ретурът му също е много добър, много дълбок“, каза Синер. „Всички се опитват да бъдат малко по-агресивни. Саша днес също опита да бъде по-агресивен. Мисля, че не показа най-добрия си тенис, но всички се опитват да натискат. Мисля, че Даниил отново е намерил много добър баланс на корта – спечели титлата в Дубай, дойде тук и отново прави отлични резултати.“

След победата си над Алкарас Медведев вече има баланс 8-8 срещу световни №1 в кариерата си. И най-важното – шесткратният шампион на "Мастърс" се чувства уверен преди мача срещу Синер, който има пет титли от най-високата категория на АТР.

„Ако изиграя 10 мача срещу Карлос, вероятно ще загубя повече, отколкото ще спечеля“, каза Медведев. „Но когато изляза на корта, трябва да вярвам в себе си, да дам най-доброто от себе си и да се опитам да печеля колкото се може повече.“

Снимки: Gettyimages