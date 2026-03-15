Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата на тима при визитата на Берое. Испанецът е на мнение, че тимът му е контролирал действията на терена, като “сините” са изчакали момента си да отбележат победното попадение.

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

“Тези мачове не са лесни. Ключово е да поведеш в резултата. Те играха с много играчи зад линията на топката и трябва да покажеш зрялост по време на мача. Защитаваха се добре, а ние насищахме централната зона. Добро използвахме пространствата и вдигнахме оборотите след почивката. Това ни даде трайно присъствие в тяхната половина. Трудното е докато отбележиш гол. Показахме характер и зрялост. Много добре разбраха момчетата какво изисква от тях срещата".

"Отново трябва и да благодарим на феновете, които дойдоха да ни подкрепят. Имали сме тренировки, в които Костадинов играе като централен защитник. Той е футболист с много опит. Доста е врял и кипял и е много отговорен. Където и да го сложиш, ще изпълни задачата. Аз проявявам изключително голямо уважение към религията. Считам, че постът на Бурас и Сула не влияе на представянето им. Успяваме да контролираме тези неща доста добре”, каза Веласкес.