Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Яник Синер продължи похода си към трета поредна титла на Australian Open, когато изнесе поредното безпощадно представяне и се справи категорично с Бен Шелтън, затвърждавайки доминацията си над американеца.

Синер си осигури мечтан дуел на полуфиналите с Новак Джокович, който с голям късмет стигна до тази фаза след контузия на съперника му.

Двукратният защитаващ титлата си шампион, който не е губил мач в Мелбърн от 2023 г. насам, не беше поставен под сериозна заплаха срещу Шелтън и елиминира поставения под №8 с 6:3, 6:4, 6:4, за да си осигури място на полуфиналите.

Синер е спечелил и 18-е си мача от "Големия шлем" срещу американски съперници и има баланс 6-2 срещу тенисисти от топ 10 на Australian Open, като първите си две подобни срещи загуби от Стефанос Циципас през 2022 и 2023 година.

Шелтън бе загубил само един сет по пътя към третия си четвъртфинал на Australian Open, но както и в предишните им срещи, не успя да разгърне експлозивната си игра срещу италианеца. Синер разкри слабостите в бекхенда на Шелтън, притискаше го във форхенд зоната и диктуваше играта от основната линия, за да увеличи баланса си срещу него до внушителното 9-1. И четирите им двубоя на турнири от Големия шлем вече са спечелени от Синер — два пъти в Австралия и два пъти на „Уимбълдън“.

„Много е трудно да се играе срещу Бен“, каза Синер. „Той има изключително мощен сервис и усещам, че се подобрява всяка година. Особено след извънсезонната подготовка никога не знаеш как дадени играчи ще се представят и какви промени ще направят. Много съм доволен от днешното си представяне.“

Класирал се за деветия си полуфинал на турнир от "Големия шлем" и трети на Australian Open, четирикратният шампион от „мейджър“ турнирите ще се изправи в следващия си сблъсък срещу рекордния 10-кратен победител Новак Джокович. Синер вече има значими успехи срещу сърбина на полуфинали, като го победи на този етап на Australian Open (2024), „Ролан Гарос“ (2025) и „Уимбълдън“ (2025).

„Това са моментите, за които тренираш“, каза Синер за предстоящия мач с Джокович. „Ще се събудя сутринта с нетърпение за добър мач. Ако искаш да побеждаваш, трябва да играеш най-добрия си тенис. В миналото съм научил много уроци и резултатът не е най-важното — това те развива като играч и като човек. Щастливи сме, че все още имаме Новак тук и че той играе невероятен тенис на тази възраст.“

Синер беше изключително стабилен на първи сервис и непреклонен в дългите разигравания, като не позволи на Шелтън да намери ритъм. Той спокойно поемаше темпото и го връщаше с лихва. Италианецът бързо намери точния си мерник на „Род Лейвър Арена“, заявявайки намеренията си с впечатляващ бекхенд около мрежовия стълб още в третия гейм. Малко по-късно нанесе решаващия удар, като проби сервиса на Шелтън, след като световният №7 прати форхенд в долната част на мрежата и изостана с 1-3.

Синер затвори първия сет по категоричен начин, завършвайки го с превъзходство от 18 печеливши удара срещу едва 4 непредизвикани грешки, и безпроблемно пренесе инерцията си във втория. Натискът върху играта на Шелтън се засили още повече, като трикратният шампион на ниво тур не успя да намери ясен игрови модел и се пречупваше в ключови моменти. Американецът пропиля и трите си възможности за пробив в сета и допусна още 17 непредизвикани грешки, което позволи на Синер да увеличи аванса си.

Синер, който изглеждаше, че има физически трудности в края на втория сет, реализира решаващия пробив в третия сет в деветия гейм, когато Шелтън направи двойна грешка при 15-40. Италианецът затвори мача на собствен сервис и се класира напред след 2 часа и 23 минути игра.

