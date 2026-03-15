Ще страда ли отново Сабаленка срещу Рибакина на голям финал

Арина Сабаленка никога не е печелила титлата на Индиън Уелс, но след победата си над Линда Носкова с 6:3, 6:4 се класира за третия си финал за последните четири години. Миналата година Сабаленка загуби финала от тийнейджърката Мира Андреева, а преди три години Елена Рибакина ѝ отне титлата.

Както се оказва, финалът в неделя от 20:00 часа българско време дава на Сабаленка най-добрата възможност за реванш, която може да си представи. Причината е, че именно Рибакина я победи и във финала на Australian Open тази година. От 17-е мача, които Сабаленка е изиграла този сезон в WTA тура, това е единственият, който тя е загубила.

Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще играят на финал в Индиан Уелс

„Щастлива съм, че отново съм тук и си давам шанс да спечеля този красив трофей — не по-малкия, благодаря“, каза Сабаленка пред Tennis Channel. „Срещу Елена винаги е изключително агресивно. Всичко се решава в първите няколко удара от разиграването. Ако доминираш в първите два удара, най-вероятно печелиш точката. Това е много агресивен и много бърз тенис. Всъщност съм развълнувана.“

И наистина именно Рибакина стигна до финала в Индиън Уелс, след като победи Свитолина със 7:5, 6:4. Страхотното ѝ участие в турнира ще я изкачи до №2 в следващата класация, изпреварвайки Ига Швьонтек. Това ще бъде най-високото класиране в кариерата ѝ.

Така на финала ще се изправят №1 срещу практически №2, което може да има интересни последствия за върха в класацията по-нататък през сезона. Сабаленка води в преките им двубои с 8-7 — сред активните тенисистки само Швьонтек и Коко Гоф са се срещали повече пъти (16) в основните схеми на турнири от WTA.

Сабаленка е първата световна №1, която достига два поредни финала в Индиън Уелс, откакто турнирът съществува (от 1989 г.). Въпросът е дали ще успее да направи следващата крачка.

Журналистите на WTA Грег Гарбър и Брад Калет представят аргументите за всяка от финалистките.

Аргументите в полза на Сабаленка според Гарбър

Докато Рибакина обикновено прави най-много асове (516 през 2025 г.), Сабаленка наранява съперничките си по по-фин начин — чрез прецизност в сервиса.

Когато Носкова беше само една точка от това да върне пробива във втория сет, Сабаленка изпълни три поредни сервиса, които не можаха да бъдат върнати. Тя завърши мача с 11 аса и 37 уинъра — най-добрите ѝ показатели в мач този сезон.

Сабаленка е първата тенисистка, която достига два поредни финала в Индиън Уелс след Мария Шарапова (2012–2013). А според статистиката в 73-те седмици, през които е №1 в света, Сабаленка е достигнала 12 финала — с пет повече от следващата в класацията Джесика Пегула. С други думи — тя е била в тази ситуация много пъти и знае какво да очаква.

Всички 16 победи на Сабаленка този сезон са в два сета. Това означава 33 спечелени сета от 35. Освен това тя вече е достигнала 14 финала на турнири WTA 1000, изпреварвайки Швьонтек и Петра Квитова. Сабаленка има и най-добрия процент спасени точки за пробив тази година — 46 от 64 (71.9%).

Звездата от Беларус за първи път в кариерата си достига финал в първите три турнира за сезона. На въпроса дали е по-добър играч от преди година — особено по отношение на играта на мрежата, късите топки и разнообразието — Сабаленка отговори:

„Искам да имам по-високо качество във всички тези удари, които съм подобрила през годините. Но ако искаш да бъдеш на върха, винаги трябва да търсиш нещо ново — малки детайли, които да добавиш към играта си, за да бъдеш непредсказуем. Да имаш всички тези инструменти в играта си ти дава огромно предимство над другите.

Определено, в сравнение с преди няколко години, съм много по-добър и по-завършен играч. И знам, че ако план А не работи, имам план Б и план С. Това е нещо, върху което работихме много през последните години.“

Аргументите в полза на Рибакина според Калет

Почти е трудно за вярване какво постигна Рибакина от октомври насам. Няма да изброявам всичко, но основните моменти са впечатляващи: шест поредни победи, за да се класира за Финалите на WTA, които след това спечели без загуба, побеждавайки Швьонтек и Сабаленка. След паузата тя продължи по същия начин и спечели Australian Open, където отново победи и двете.

В този период балансът ѝ е 28 победи и 4 загуби. Една от загубите е отказ по време на мач, а друга е служебна загуба. От 10 октомври насам тя е загубила само два завършени мача. Освен това е спечелила 12 поредни мача срещу съпернички от топ 10.

Всичко това означава, че въпреки силната форма на Сабаленка през последните месеци, Рибакина е най-горещият играч в тура, ако се гледа формата ѝ от края на сезон 2025.

Всички знаят за мощния ѝ сервис и спокойния ѝ характер, но впечатляваща е и устойчивостта ѝ, когато не играе най-добрия си тенис.

В полуфинала Носкова поведе 2:0 в първия сет, а по-късно Рибакина пропусна две точки за пробив в гейм с пет равенства. Във втория сет тя водеше 5:1, но позволи на Свитолина да се върне до 5:4. В крайна сметка, 20 минути след първия си мачбол, тя затвори мача с печеливш форхенд по линията.

На финала срещу Сабаленка Рибакина ще бъде окрилена и от последните си победи срещу нея — в Рияд и Мелбърн. И това не бяха обикновени победи — те дойдоха в най-важните моменти и на най-големите сцени в спорта.

„Ако стигна до финала, искам да се уверя, че ще го спечеля — че ще взема трофея“, каза Сабаленка в петък. „Честно казано, вече ми омръзна да губя тези големи финали.“

Натискът ще бъде върху Сабаленка, която идва след загубения мач за титлата на Australian Open, а също така е загубила двата си предишни финала в Индиън Уелс.

Ако Рибакина поведе рано — както направи в последните им два мача — и задържи сервиса си след това, тя има отличен шанс да спечели втората си титла в Индиън Уелс.

