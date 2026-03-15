  3. Съставите на Лацио и Милан, Малдини ще атакува „росонерите“

Съставите на Лацио и Милан, Малдини ще атакува „росонерите“

Съставите на Лацио и Милан, Малдини ще атакува „росонерите“

Отборите на Лацио и Милан излизат един срещу на „Олимпико“ в сблъсък от 29-ия кръг на Серия "А".

Ще се възползва ли Милан от грешката на Интер?
Ще се възползва ли Милан от грешката на Интер?

Маурицио Сари е извършил две принудителни смени сред титулярите си след победата с 2:1 над Сасуоло заради контузиите на Алесио Романьоли и Данило Каталди. Така в центъра на защитата застава Оливер Провстгаард, а бранителят Патрик е преместен в халфовата линия. Триото в атака отново е съставено от крилата Густав Исаксен и Матия Дзакани, както и от юношата на „росонерите“ Даниел Малдини.

Масимилиано Алегри пък е предприел само една промяна след успеха с 1:0 в дербито с Интер, като в полузащита наказаният Адриен Рабио е заместен от Ардон Яшари. Тандемът в нападение си остава същият: Кристиан Пулишич и Рафаел Леао.

Лацио: Мота, Марушич, Хила, Провстгаард, Тавареш, Деле-Баширу, Патрик, Тейлър, Исаксен, Малдини, Дзакани

Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Яшари, Еступинян, Пулишич, Леао

Кайзерслаутерн спечели без Атанас Чернев

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

