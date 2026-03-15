Съставите на Лацио и Милан, Малдини ще атакува „росонерите“

Отборите на Лацио и Милан излизат един срещу на „Олимпико“ в сблъсък от 29-ия кръг на Серия "А".

Ще се възползва ли Милан от грешката на Интер?

Маурицио Сари е извършил две принудителни смени сред титулярите си след победата с 2:1 над Сасуоло заради контузиите на Алесио Романьоли и Данило Каталди. Така в центъра на защитата застава Оливер Провстгаард, а бранителят Патрик е преместен в халфовата линия. Триото в атака отново е съставено от крилата Густав Исаксен и Матия Дзакани, както и от юношата на „росонерите“ Даниел Малдини.

Масимилиано Алегри пък е предприел само една промяна след успеха с 1:0 в дербито с Интер, като в полузащита наказаният Адриен Рабио е заместен от Ардон Яшари. Тандемът в нападение си остава същият: Кристиан Пулишич и Рафаел Леао.

Team news from the capital 📋



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/azBPYL874f — AC Milan (@acmilan) March 15, 2026

Лацио: Мота, Марушич, Хила, Провстгаард, Тавареш, Деле-Баширу, Патрик, Тейлър, Исаксен, Малдини, Дзакани



Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Яшари, Еступинян, Пулишич, Леао