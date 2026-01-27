Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Патрик Муратоглу анализира шансовете на Джокович при евентуална среща със Синер в Мелбърн

Патрик Муратоглу анализира шансовете на Джокович при евентуална среща със Синер в Мелбърн

  • 27 яну 2026 | 14:55
  • 126
  • 0
Патрик Муратоглу анализира шансовете на Джокович при евентуална среща със Синер в Мелбърн

38-годишният Новак Джокович ще се изправи срещу Лоренцо Музети в сблъсък за място на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис, където може да поднови съперничеството си с Яник Синер. Сърбинът е наясно, че трябва да бъде във върхова форма, за да има шанс срещу съперник, който е много по-млад от него и не е губил в Мелбърн от 2023 година..

Опитният треньор Патрик Муратоглу, който винаги е имал огромно уважение към Джокович, анализира шансовете му да постигне още един подвиг.

"За мен Новак не може да се състезава с Яник, освен, ако психически не го иска много, много, много силно и за него е наистина голяма цел да спечели 25-ия си турнир от Големия шлем. Но аз не усещам това. Не чувам, че за него това е толкова важно“, коментира Муратоглу в социалната платформа Instagram.

"Чувам, че е щастлив да продължи да играе заради любовта си към тениса, заради адреналина. Но не, защото иска тази 25-а титла от Шлема повече от всичко друго. Когато искаше златото от Олимпийските игри, игра на различно ниво от останалата част от сезона. Новак наистина е такъв“, добави 55-годишният тенис специалист.

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кузманов преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Бахрейн

Димитър Кузманов преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Бахрейн

  • 27 яну 2026 | 13:56
  • 320
  • 0
Свитолина размаза Гоф за 59 минути и е на първия си полуфинал в Мелбърн

Свитолина размаза Гоф за 59 минути и е на първия си полуфинал в Мелбърн

  • 27 яну 2026 | 11:40
  • 1421
  • 0
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 9932
  • 22
Зверев даде само сет на американската сензация и след това го пречупи

Зверев даде само сет на американската сензация и след това го пречупи

  • 27 яну 2026 | 08:36
  • 3770
  • 0
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 12348
  • 4
Йович призна, че се вдъхновява от Джокович след загубата от Сабаленка

Йович призна, че се вдъхновява от Джокович след загубата от Сабаленка

  • 27 яну 2026 | 07:40
  • 1630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 9932
  • 22
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 12546
  • 46
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 4148
  • 3
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 15222
  • 23
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 10286
  • 25
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 12348
  • 4