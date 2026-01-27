Патрик Муратоглу анализира шансовете на Джокович при евентуална среща със Синер в Мелбърн

38-годишният Новак Джокович ще се изправи срещу Лоренцо Музети в сблъсък за място на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис, където може да поднови съперничеството си с Яник Синер. Сърбинът е наясно, че трябва да бъде във върхова форма, за да има шанс срещу съперник, който е много по-млад от него и не е губил в Мелбърн от 2023 година..

Опитният треньор Патрик Муратоглу, който винаги е имал огромно уважение към Джокович, анализира шансовете му да постигне още един подвиг.

"За мен Новак не може да се състезава с Яник, освен, ако психически не го иска много, много, много силно и за него е наистина голяма цел да спечели 25-ия си турнир от Големия шлем. Но аз не усещам това. Не чувам, че за него това е толкова важно“, коментира Муратоглу в социалната платформа Instagram.

"Чувам, че е щастлив да продължи да играе заради любовта си към тениса, заради адреналина. Но не, защото иска тази 25-а титла от Шлема повече от всичко друго. Когато искаше златото от Олимпийските игри, игра на различно ниво от останалата част от сезона. Новак наистина е такъв“, добави 55-годишният тенис специалист.