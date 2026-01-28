Зверев за Алкарас: Не е непобедим

Германският тенисист Александър Зверев тренира далеч от големите кортове днес, надявайки се, че възвърнатото му добро здраве и радост на корта ще му помогнат да победи водача в световната ранглиста Карлос Алкарас на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия. Алкарас все още няма загубен сет в Мелбърн Парк при опита си да осъществи кариерен Големия шлем, но третият поставен Зверев също се представя силно в стремежа си към първа титла от Шлема, пише агенция ДПА.

Изглежда, че Зверев се е отърсил от трудната 2025 година, в която първо загуби трети финал от Големия шлем в кариерата си срещу Яник Синер в Мелбърн, а след това беше измъчван от контузии и отпадна в първия кръг на „Уимбълдън“. „Когато съм здрав, съм щастлив на корта и всичко става малко по-лесно“, заяви той по-рано тази седмица.

Зверев осъзнава, че е участвал в твърде много турнири миналата година, което е допринесло за проблемите му. „Програмата ми беше луда миналата година, особено в началото. Всичко се случваше едно след друго, а проблемите ми се появиха в тази фаза. Бях психически изтощен, започнаха контузиите“, каза германският тенисист.

Зверев даде само сет на американската сензация и след това го пречупи

След това Зверев изненада критиците, когато направи корекции през извънсезонния период, които включваха посещение при спортния лекар Ханс-Вилхелм Мюлер-Волфарт, който „ми би 77 инжекции в гърба и те очевидно помогнаха“. Той работи върху играта си, изпълнявайки по-добре форхенд, по-агресивен и по-близо до основната линия. „Работих основно върху първите си удари след сервис“, разкри третият в световната ранглиста.

Тенис легендата Борис Бекер вярва, че Александър Зверев може да сложи край на чакането си трофей от Големия шлем, а самият Зверев е знае, че тренировъчният мач срещу Карлос Алкарас преди надпреварата в Мелбърн, че испанецът няма да бъде непобедим в петък. „Изиграхме един сет, който той спечели с тайбрек. Беше среща на много високо ниво“, спомня си Алкарас.