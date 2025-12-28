Емери смята, че Вила играе добре, но отново отрече да е в битката за титлата

Унай Емери коментира успеха на водения от него Астън Вила с 2:1 срещу тима на Челси в срещата от 18-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Запазихме същия план на игра като през първото полувреме, но те играха фантастично през първото полувреме. Доминираха. Беше ни трудно да овладеем топката. Защитавахме се ниско, защитавахме се добре. Почти никога не допускахме корнери близо до вратата ни – допуснахме само един и те вкараха. Но трябваше да покажем страст и да се опитаме да останем издръжливи, и говорихме за това в съблекалнята след първото полувреме”, каза Емери.

Наставникът на “виланите” говори и за ролята на Оли Уоткинс, който вкара и двата гола за тима на “Стамфорд Бридж”.

“Той беше много, много фокусиран. Като се придържа към игровия план и изпълнява задачите си, той обикновено подобрява статистиката си, а головете, които отбеляза днес, бяха фантастични”, каза още Емери.

Това бе 11-та поредна победа за отбора от Бирмингам във всички турнири, което запази изоставането от лидера Арсенал на само три точки. В началото на декември “виланите” удариха “артилеристите” с 2:1 на “Вила Парк”, а след броени дни възпитаниците на Унай Емери ще завършат 2025 г. с мач срещу същия съперник, но този път в Лондон на “Емиратс”.

“Играем срещу Арсенал и възнамеряваме да се борим. Няма да говорим за целите си в шампионата до 34-ия кръг, защото има отбори с огромен потенциал да спечелят точки – като Ливърпул, Челси, и в момента те са по-конкурентни от нас за челните места. Разбира се, играем много добре, в серия сме от победи, вървим страхотно. Играхме страхотно през първото полувреме, въпреки че имахме някои трудности. Но през второто полувреме – както през целия сезон – ставаме все по-добри и все още оставаме скромни”, добави Емери.

След това специалистът отчете отново, че неговият отбор не е участник в борбата за титлата, тъй като до края на кампанията все още има много време.

“Шампионатът се състои от 38 мача. Ако приключи утре, мачът срещу Арсенал наистина ще сложи край на сезона. Но все още остават около 20 мача”, завърши Емери.