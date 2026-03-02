Болоня покоси Пиза със страхотен късен гол, Божинов този път не игра

Отборът на Болоня записа драматичен успех с 1:0 при гостуването си на Пиза от 27-ия кръг на Серия "А". Така “рособлу” постигнаха пета поредна победа във всички турнири, като последните четири са с един и същ резултат.

Българският национал Росен Божинов този път остана на пейката на “нерадзурите”, след като в предишните им четири срещи беше титуляр. Първото полувреме на днешния двубой не предложи почти никакви голови положения, като единственото по-съществено беше удар на Сантиаго Кастро, който не успя да се разпише за Болоня в 35-ата минута, тъй като топката срещна далечната греда. Втората част предложи повече удари, но почти всички от тях бяха неточни или блокирани. Все пак гостите съумяха да вкарат победен гол с единствения си точен изстрел, и то в 90-ата минута след страхотно изпълнение от голяма дистанция на резервата Йенс Одгор.

Odgaard's late winner gives Bologna the three points! 🍿#PisaBologna pic.twitter.com/MDZGPm8Jvy — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 2, 2026

С третата си поредна шампионатна победа Болоня събра актив от 39 точки и се върна на осмото чясто в класирането, където Пиза продължава да заема предпоследната 19-а позиция с едва 15 пункта. Новакът е в серия от 16 мача без успех, като има пет загуби в последните шест кръга, което го оставя на цели 9 точки от спасителното 17-о място.

Снимки: Gettyimages