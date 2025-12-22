Унай Емери: Не сме претендент за титлата

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери имаше поводи за радост след успеха с 2:1 над Манчестър Юнайтед. Така бирмингамци взеха пореден голям скалп този сезон и се утвърдиха в топ 3, като дори вече ги слагат сред претендентите за титлата. Испанецът обаче не е съгласен с това.

„Реалността се определя от капацитета и потенциала. Играхме срещу отбори като Арсенал и Сити и ги победихме тук, но те притежават огромни тактически ресурси и играчи на най-високо ниво. Ние също имаме качества, но реалността е, че все още не сме претендент, който стои рамо до рамо с тях. Не сме претенденти. Тук сме, защото се състезаваме фантастично. Искаме да запазим това ниво, като бъдем интелигентни, конкурентоспособни и взискателни. Само чрез тези качества можем да продължим напред“, заяви Емери.

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

„Много съм щастлив. Нашите привърженици трябва да се гордеят с всичко, което правим заедно, защото енергията е много важна. Начинът, по който те предават тази енергия, как ни помагат тук, за да усещаме „Вила Парк“ като нашата крепост.Наистина е фантастично. И след това се състезаваме, състезаваме се. Понякога не можем да доминираме, понякога трябва да се защитаваме. Трябва да бъдем издръжливи, което днес ни се наложи. Но докато сме издръжливи, изчакваме своя момент и с нашите качества, като цяло трябва да се гордеем с всичко, което правим. Но първо трябва да сме наясно с проблемите и, разбира се, да бъдем реалисти“, допълни испанецът.

„След тези три точки, разбира се, ние печелим предимство, но все още има много работа за вършене. Изграждаме отбора по различни начини. Разбира се, манталитетът е много важен. Това се постига чрез нашия манталитет. Трябва да разбираме срещу какъв отбор се изправяме и как можем да се състезаваме, спирайки ги. Тактическите ни способности също са важни. Нуждаем се от нашата структура в защита и нападение, за да заемаме добри позиции. След това идват нашите качества. С помощта на нашите привърженици. Енергията също беше важна“, добави той.

Снимки: Gettyimages