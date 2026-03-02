Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Реал Мадрид 0:0 Хетафе, начало на мача

Реал Мадрид 0:0 Хетафе, начало на мача

  • 2 март 2026 | 22:00
  • 1816
  • 8
Реал Мадрид 0:0 Хетафе, начало на мача

Отборите на Реал Мадрид и Хетафе играят при резултат 0:0 на стадион "Сантиаго Бернабеу" в своеобразното местно дерби от 26-ия кръг на Ла Лига.

Алваро Арбеола е избрал да започне мача с Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор и Арда Гюлер в атака. В средата на терена ще си партнират Федерико Валверде, Орелиен Чуамени и Тиаго Питарх, който ще запише първия си мач като титуляр за "белия балет".

Гостите пък излизат с Луис Васкес в атака. В средата на терена пък ще си партнират Мауро Арамбари и Пере Мия. Мартин Сатриано и Кико Фемения пък ще действат на двете крила.

РЕАЛ: Куртоа, Арнолд, Рюдигер, Алаба, Карерас, Валверде, Чуамени, Питарх, Гюлер, Гарсия, Винисиус

ХЕТАФЕ: Сория, Иглесиас, Босели, Ромеро, Дуарте, Рико, Фемения, Мила, Арамбари, Сатириано, Васкес

Болоня покоси Пиза със страхотен късен гол, Божинов този път не игра
  • 2 март 2026 | 21:40

  • 2 март 2026 | 21:40
  • 582
  • 0
Нидерландия ще играе приятелски мач с Алжир преди Мондиал 2026
  • 2 март 2026 | 21:22

  • 2 март 2026 | 21:22
  • 239
  • 0
Влахович може да се завърне срещу Божинов и компания
  • 2 март 2026 | 21:18

  • 2 март 2026 | 21:18
  • 309
  • 0
Положителни новини за Милан преди дербито с Интер
  • 2 март 2026 | 20:48

  • 2 март 2026 | 20:48
  • 984
  • 0
Реал Мадрид с информация за Мбапе, от екипа му отричат за операция
  • 2 март 2026 | 20:34

  • 2 март 2026 | 20:34
  • 3549
  • 4
Тотнъм е глобен заради расистко или дискриминационно поведение на фенове във Франкфурт
  • 2 март 2026 | 20:20

  • 2 март 2026 | 20:20
  • 1213
  • 1
Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж
  • 2 март 2026 | 19:53

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 63625
  • 416
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029
  • 2 март 2026 | 20:24

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 23923
  • 7
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести
  • 2 март 2026 | 11:30

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 17779
  • 9
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев
  • 2 март 2026 | 15:55

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 9387
  • 19
Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65" 4K Ultra HD телевизор!
  • 2 март 2026 | 15:48

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 5668
  • 15