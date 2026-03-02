Реал Мадрид 0:0 Хетафе, начало на мача

Отборите на Реал Мадрид и Хетафе играят при резултат 0:0 на стадион "Сантиаго Бернабеу" в своеобразното местно дерби от 26-ия кръг на Ла Лига.

Алваро Арбеола е избрал да започне мача с Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор и Арда Гюлер в атака. В средата на терена ще си партнират Федерико Валверде, Орелиен Чуамени и Тиаго Питарх, който ще запише първия си мач като титуляр за "белия балет".

Гостите пък излизат с Луис Васкес в атака. В средата на терена пък ще си партнират Мауро Арамбари и Пере Мия. Мартин Сатриано и Кико Фемения пък ще действат на двете крила.

РЕАЛ: Куртоа, Арнолд, Рюдигер, Алаба, Карерас, Валверде, Чуамени, Питарх, Гюлер, Гарсия, Винисиус

ХЕТАФЕ: Сория, Иглесиас, Босели, Ромеро, Дуарте, Рико, Фемения, Мила, Арамбари, Сатириано, Васкес